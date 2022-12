Problemi al collo, infortunio particolare: Juventus in apprensione

Juventus in apprensione per il particolare infortunio subìto da uno dei propri calciatori nel corso dell’amichevole di quest’oggi.

Nella sfida contro lo Standard Liegi, Massimiliano Allegri ha preferito sostituirlo, dopo l’infortunio. Ha sentito dolore e, con il costante fastidio al collo, non è riuscito a proseguire la sfida. C’è il rientro in Serie A con il quale fare i conti e, per tale motivo c’è forte apprensione in casa Juventus.

È durato solo parzialmente il match di uno dei titolarissimi e migliori interpreti dell’undici titolare del club bianconero. Con il rientro in Serie A alle porte e con i delicatissimi match da disputare a gennaio, è da monitorare quella che è la sua situazione.

Juventus, problemi al collo: infortunio per il giocatore

Infortunio per il giocatore della Juventus, che ha costretto Max Allegri al cambio. Quest’oggi la Juventus è andata in campo contro la formazione belga dello Standard Liegi, per l’ultimo test in amichevole prima del rientro in campo del 4 gennaio, quando la Serie A tornerà a giocare in un turno di campionato che, per intero, vedrà protagoniste le 20 squadre nelle 10 partite della sedicesima giornata di Serie A.

A saltare il match della Juventus potrebbe essere Wojciech Szczesny per un infortunio al collo. Non è ancora chiara l’entità del suo problema, sofferto nel corso della gara di quest’oggi, nell’amichevole contro la squadra belga. Al momento, in via del tutto precauzionale, Allegri lo ha sostituito con Perin e molto presto verranno svolti gli esami strumentali.

Infortunio Szczesny, le condizioni dopo il cambio

Non sono chiare le condizioni, l’entità del problema di Szczesny che ha portato alla sostituzione dopo l’infortunio, sarà chiarita magari da Allegri nel post-partita del match. Per ora però, considerando la prossimità dal match contro la Cremonese, c’è apprensione attorno al portiere polacco. Nonostante l’affidabilità tra i pali di Perin, è chiaramente da sottolineare l’importanza che ha il portiere – reduce da un Mondiale stratosferico giocato con la sua Polonia – per la Juventus.

Perin pronto per la sfida con la Cremonese: le ultime

Si fa trovare pronto Mattia Perin che, già nella prima fase di stagione, ha giocato titolare alla Juventus al posto di Szczesny, out per infortunio. Toccherà capire se il polacco però sarà in condizione, anche in vista dell’importante match che arriverà poi contro il Napoli, tra precisamente tra partite. La Juve, oltre a Pogba dunque, rischia di non aver a disposizione anche Szczesny, dovendo monitorare anche le situazioni di Vlahovic e Di Maria.

