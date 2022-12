Problemi al cuore: si è ritirato e cambia ruolo, De Zerbi incredulo

Continuano ad arrivare tristi notizie nel mondo del calcio inglese, in particolare nella squadra allenata da Roberto De Zerbi. Perché arrivano aggiornamenti riguardo quello che sta accadendo in giro per il paese.

Il club inglese allenato dal tecnico italiano è pronto a provare a fare una grande impresa. Perché Roberto ha già ottenuto grandi risultati fino a questo punto, ereditando una squadra difficile da gestire dopo l’addio di Potter. Il sostituto è stato preso dall’Italia ed è stato appunto De Zerbi. Ora però non arrivano belle notizie per quanto riguarda il suo club che è una delle sorprese di Premier League.

Il Brighton di De Zerbi occupa la 7 posizione e ha 24 punti in classifica. Soltanto a 6 c’è la zona Champions League, considerando che il Brighton fa parte anche di quelle squadre che devono recuperare un turno di campionato. Intanto, c’è una brutta notizia che riguarda Enock Mwepu che è ormai considerato un ex giocatore del club inglese. In questa stagione aveva iniziato proprio con il calciatore zambiano.

Calcio: calciatore malato, fa l’allenatore

Enock Mwepu, ex centrocampista del Brighton allenato da De Zerbi, è stato costretto al ritiro dal calcio giocato lo scorso ottobre 2022. A causa di una malattia al cuore è diventato ora allenatore dell’Under 9 dei Seagulls. In questa stagione il giovane calciatore era anche diventato uno dei simboli virali del momento. Ha iniziato molto presto a fare l’allenatore visti i problemi al cuore e questo potrebbe essere un grande vantaggio in vista del futuro.

Enock Mwepu si è ritirato e farà l’allenatore.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Brighton, Mwepu allenatore: la scelta

Enock Mwepu allenerà i giovani del Brighton per restare nel mondo del calcio dopo il ritiro. Con il club inglese il calciatore ha giocato 27 partite mettendo a segno 3 gol e 7 assist tra lo scorso anno e l’inizio di quesot. Ora non sarà più a disposizione di De Zerbi. Perché il giocatore è pronto ad iniziare una parentesi che potrebbe portarlo lontano in futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: nuova offerta, lo stanno convincendo

La carriera di Enock Mwepu

Nella sua giovane carriera il centrocampista classe 1998 Enock Mwepu è stato a giocare nel suo paese, per poi arrivare a vestire le maglie dei club austriaci come Liefering e Salisburgo. Alla fine però è arrivato in Premier League, lo scorso 2021 e dopo poco più di un anno ha dovuto dire addio allo splendido club inglese e al mondo del calcio in generale.

Non ci sono le basi mediche per continuare secondo il miglior medico che insieme a giocatore e club ha deciso di stoppare la carriera di Enock Mwepu.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Simeone in Serie A