Calciomercato, Lucca torna in Italia: ecco dove🔙

Importanti novità arrivano sul futuro di Lorenzo Lucca nel prossimo calciomercato. Dopo essere stato protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Pisa in Serie B, un club storico come l’Ajax ha deciso di puntare sull’attaccante italiano che, però, non è riuscito ad imporsi come sperato. Da talento a flop potrebbe essere un attimo, motivo per il quale Lucca avrebbe valutato la possibilità di dire addio ai Lancieri già a gennaio per rilanciarsi altrove. Diverse erano le opzioni per l’ex Pisa, ma l’italiano ha deciso di tornare in Italia. Ecco dove.

Calciomercato, addio Ajax: un club italiano vuole Lucca

Arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate dal Pisa, Lorenzo Luca ha primeggiato fra le trafile del Jong Ajax mettendo a segno anche due reti con la prima squadra in otto apparizioni.

Quando chiamato in causa, dunque, Lucca si è sempre fatto trovare pronto ma, nonostante questo, l’italiano non è riuscito a diventare per Alfred Schreuder una fra le prime scelta per l’attacco dell’Ajax. A Lucca il tecnico olandese ha infatti sempre preferito Brobbey o addirittura Bergwijn adattato, facendo riflettere l’attaccante sul suo futuro in Olanda.

Il ragazzo ha infatti intenzione di tornare a giocare con continuità , e per farlo c’è bisogno di lasciare i Lancieri a soli sei mesi dal suo arrivo. Nel corso di queste settimane si sono dunque scaturite indiscrezioni che svelavano alcune possibili destinazioni ma, stando alle ultime notizie, il futuro di Lucca potrebbe essere nuovamente in Italia, visto che un club di Serie A sarebbe intenzionato ad acquistarlo nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Serie A, Lucca obiettivo concreto: ecco chi lo vuole

Lorenzo Lucca era obiettivo di mercato già in passato di alcuni club di Serie A, ma la possibilità di giocare in un club come l’Ajax ha offuscato la mente ed i pensieri del giovane italiano che, oggi, vorrebbe tornare in Italia per essere nuovamente decisivo e conquistarsi in futuro un posto da titolare nell’attacco dei Lancieri.

Il desiderio dell’italiano presto potrebbe avversarsi visto che, nonostante lo scarso minutaggio in questa prima parte di stagione, alcuni club di Serie A lo hanno continuato a monitorare con attenzione. Tra tutti una società in particolare sarebbe pronta a fare un passo importante per riportare in Italia l’ex Pisa, dopo che in estate ci fu già un timido ma vano tentativo.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, con l’obiettivo di completare la rosa il Monza starebbe pensando di rinforzare l’attacco di Palladino con Lucca nel prossimo calciomercato, visto che dal suo arrivo Petagna non ha mai convinto.

Il Monza vuole Lucca: il piano di Galliani

Dopo una prima parte di stagione importante Galliani ha intenzione di regalare a Raffaele Palladino nuovi innesti per conquistare un’agiata salvezza al primo anno di Serie A. Tra gli obiettivi dell’ad brianzolo ci sarebbe Lorenzo Lucca, indicato come il profilo perfetto con il quale completare l’attacco biancorosso.

Ad oggi non ci sarebbero ancora stati contatti fra le parti, ma Galliani potrebbe pensare di chiedere in prestito Lucca all’Ajax nel prossimo calciomercato. Per un acquisto a titolo definitivo ci sarà poi un’eventuale occasione per parlarne, visto che nelle trattative dovrà essere interpellato anche il Pisa.

