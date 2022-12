Dal Lecce alla Champions League: colpaccio a gennaio in Serie A

Il colpo di calciomercato in Serie A, per arricchire il proprio organico, porta al talento del Lecce.

La notizia arriva in merito al colpo che vale come rinforzo per uno dei club di punta del campionato italiano, pronto a fare ancora meglio non solo in campionato, ma anche in Champions League. Rappresenterà un vero e proprio colpo Scudetto, affrontando proprio il club nella prima parte di stagione, pare abbia convinto la società che ora partirà all’assalto per lui.

Il calciatore del Lecce, dopo aver portato il club pugliese in Serie A, pare ora pronto al grande salto in un club di Champions League. Il colpo di calciomercato che servirà a rinforzare il club per l’importante obiettivo Scudetto, sarebbe realizzabile già a gennaio.

Calciomercato, colpo dal Lecce in Serie A: lotterà per lo Scudetto

Dalla lotta salvezza a quella per lo Scudetto, un vero e proprio sogno per il calciatore del Lecce che pare abbia convinto la società pronta a puntare su di lui per il presente e il futuro. Con una situazione spinosa da risolvere all’interno del club, rappresenterebbe un grande rinforzo, per le gerarchie dell’allenatore che da gennaio in avanti dovrà contare sull’intera rosa.

Uno dei club ai vertici della classifica sarebbe infatti interessato a Hjulmand: si tratta del Napoli, che lo ha come obiettivo per il calciomercato, per sistemare la situazione del proprio centrocampo. Con Demme in uscita, sempre più convinto a quanto pare di essere titolare altrove, cercando spazio in un altro club ancora in Serie A, Giuntoli dovrà piazzare un colpo proprio in mezzo al campo. E, per il mercato di gennaio, potrebbe piombare su Hjulmand.

Mercato Napoli, colpo Hjulmand: la notizia

Sono i colleghi de La Repubblica a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, in merito al colpo in mezzo al campo. Hjulmand sarebbe tra le idee di Cristiano Giuntoli, come opzione di un piano B, qualora dovesse cedere Demme. L’italo-tedesco potrebbe finire già altrove a gennaio e il Napoli, in tal caso, non resterebbe con le mani in mano. Considerando l’impossibilità di prendere Samardzic nell’immediato, perché l’Udinese vorrebbe cederlo solo a fine stagione, il Napoli potrebbe piombare appunto sul centrocampista danese che ha sorpreso e non poco in questa prima fase di stagione.

Ultime Napoli, Hjulmand ora è in cima alla lista: le cifre

Hjulmand appare ora in cima alla lista dei desideri per il calciomercato del Napoli. L’operazione però è legata solo ad una eventuale cessione, altrimenti non se ne farà niente nell’immediato, ma solo a fine stagione. L’idea di potersi unire al Napoli però, con il potenziale Scudetto da poter vincere, intrigherebbe il giovane calciatore danese che, nel frattempo – da capitano – ha da trovare una salvezza con il Lecce.

