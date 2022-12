Juventus, è scontro con la società: ha annunciato il futuro

La Juventus sta pensando alle prime mosse di calciomercato da mettere in piedi. I bianconeri hanno messo nel mirino l’obiettivo di crescere e provare a tornare grandi per continuare a vincere. Certo è che le difficoltà che possono arrivare sono molteplici, anche a causa della situaizone finanziaria.

Le indagini della Procura Federale sono preoccupanti per il mondo Juve. Ogni acquisto o cessione sarà tenuta sotto controllo con estremo interesse per evitare di creare nuove siutazioni “antipatiche”. La nuova dirigenza ha proprio questo obiettivo: risanare i bilanci e mettere in piedi una sessione di trasferimenti oculata.

Calciomercato Juventus, scontro con la società: le ultime

I colpi di calciomercato della Juventus potrebbero essere pochi in questa sessione invernale. La rosa è già completa in ogni reparto, al netto dei continui infortuni che stanno martellando la società e non permettono a Massimiliano Allegri di lavorare come vorrebbe. Investire nei nuovi calciatori, nei giovani già presenti nella Primavera e nei nomi che potrebbero emergere negli anni a venire.

Le mosse di mercato della Juventus potrebbero essere molto importanti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deciso di migliorare la squadra evitando spese inutili. E il primo obiettivo è quello di mandare via i calciatori non utili alla causa per risparmiare anche sul monte ingaggi.

Secondo le ultime notizie di mercato, è nato uno scontro interno tra la Juventus e un suo calciatore. La società lo ha messo in lista trasferimenti ma lui ha ribadito la volontà di restare in bianconero.

Juventus, quale futuro per Soulé? Lui vuole restare

Matias Soulé vuole restare alla Juventus e non bada alle voci di calciomercato. Oggi è stato uno dei protagonisti assoluti della squadra bianconera nella partita contro lo Standard Liegi, segnando l’unico gol bianconero dal calcio di rigore.

Ai microfoni di Sky Sport, Matias Soulé ha parlato del suo futuro, annunciando la volontà di restare in bianconero anche in futuro.

“Per me è stato molto bello segnare il primo gol con la Prima Squadra, anche se si trattava solo di un’amichevole. Il mio obiettivo è quello di potermi ripetere anche in Serie A. Già la prossima settimana”.

Juventus dei giovani? “Abbiamo messo in campo la voglia di sempre. Oggi potevamo vincerla certamente ma io sono contento del gol. Tutti qui mi danno fiducia. Anche se gioco poco ma devo fare del mio meglio quando il mister mi sceglie. Ora sto imparando anche nei movimenti difensivi”.

Soulé resta alla Juventus? Pressing della Sampdoria

Matias Soulé vuole restare alla Juventus, almeno, fino alla fine della stagione. L’attaccante argentino è da considerare uno dei migliori talenti argentini del presente e per il futuro e il club bianconero sembra intenzionato a mandarlo in prestito in Serie A per fargli apprendere il prima possibile le difficoltà a giocare tra “i grandi”.

Sulle tracce di Soulé c’è il forte interesse della Sampdoria. Per Dejan Stankovic è uno dei calciatori più importanti della Serie A e vorrebbe portarlo immediatamente a Genova.

