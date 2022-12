Calciomercato, Pirlo lo porta in Turchia: l’annuncio💣

Andrea Pirlo ha intenzione di svoltare una volta e per tutte la stagione del Karagumruk in Super Lig, facendolo distaccare dalle zone basse della classifica dopo una prima parte di campionato tutt’altro che semplice. Per fare questo c’è bisogno di studiare bene i colpi da fare nel prossimo calciomercato invernale, andando a completare quei reparti dove la rosa rossonera è carente. Diversi sono i nomi che Andrea Pirlo ha proposto alla società turca ma, nelle ultime ore, l’attenzione del tecnico italiano si è posata su un giocatore della Juventus che per qualità potrebbe permettere al Karagumruk di compiere un importante salto di qualità .

Calciomercato, Pirlo pesca in Serie A: piace un giocatore della Juventus

Dopo l’esperienza in Italia sulla panchina della Juventus Andrea Pirlo si è ritrovato ad allenare il Karagumruk in Turchia, squadra rossonera che rappresenta essere una sorta di colonia italiana nel paese euroasiatico, vista la presenza in rosa di vecchia conoscenze della Serie A come Borini, Viviano, Lljaic, Ricci e tanti altri ancora.

La squadra non naviga però in situazioni di classifica ottimali, ed è per questo che in vista del prossimo calciomercato invernale Andrea Pirlo avrebbe intenzione di attingere proprio dalla Serie A per rinforzare la sua rosa, come d’altronde avrebbe provato già a fare in estate. In una recente intervista, infatti, è stato svelato quello che era il desiderio di mercato, poi miseramente svanito, del tecnico italiano.

Come detto da Emiliano Viviano ai microfoni di TvPlay, nello scorso calciomercato estivo Pirlo aveva pensato a Fabio Miretti della Juventus per rinforzare il centrocampo del suo Karagmurk.

Pirlo ed il retroscena di mercato su Miretti: Viviano svela tutto

Nel corso della lungo e oramai consueto appuntato a TvPlay, dopo aver toccato svariati argomenti sulla stagione del Karagmurk e non solo, Emiliano Viviano ha svelato un interessante retroscena di mercato che vedrebbe coinvolta una big di Serie A.

Il portiere del club turco ha infatti detto che Andrea Pirlo avrebbe chiesto alla Juventus Fabio Miretti nella scorsa finestra estiva di calciomercato prima di virare su Matteo Ricci del Frosinone. Viviano ha infatti detto che:

“Con Pirlo in estate abbiamo parlato di Miretti. Non lo conoscevo, il presidente me ne ha parlato dopo aver visto un paio di partire della Primavera della Juventus. Mi disse subito ‘Questo è forte’. Io so che ha addirittura provato a farselo prestare, ma ho l’impressione che il ragazzo non lo abbia mai saputo.”

Non solo Miretti: tutti gli obiettivi della Juventus di Pirlo

Miretti non è l’unico giocatore della Juventus che piace ed intriga il Karagmurk. Emiliano Viviano ha infatti svelato anche altri due nomi di cui Pirlo avrebbe parlato in vista del prossimo calciomercato:Â

“Miretti non è l’unico che la società segue della Juventus. A Pirlo, infatti, piace tanto anche Fagioli, nonostante sia un giocatore completamente diverso rispetto al primo. Non solo, qualche settimane fa abbiamo parlato insieme anche di Akè.”

