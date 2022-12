Milan: nuova offerta, lo stanno convincendo 💣

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo tra acquisti, cessioni e rinnovi. Perché il club rossonero con Maldini e Massara vuole farsi trovare pronto in ogni trattativa e ora arriva una notizia.

Tanti calciatori possono firmare o dire addio al Milan e uno in particolare sta decidendo al meglio il proprio futuro. Il giocatore ha avuto tantissime offerte in queste ultime settimane, perché con la maglia rossonera ha aumentato sensibilmente il proprio valore.

I giocatori in rosa sono diventati sempre più richiesti in casa Milan per la straordinaria crescita che la società ha avuto in questi ultimi anni, in particolare in questo 2022 dove è tornato lo scudetto dopo diversi anni.

Ora però si è aggiunto anche un altro club e per questo il Milan vuole provare a fare di tutto per trattenere in rosa Ismael Bennacer con un rinnovo. Non sarà facile confermare il 25enne calciatore algerino che ha attirato l’attenzione addirittura di Paris Saint Germain e Real Madrid in questi mesi. Ora sul tavolo è arrivata una nuova offerta.

Calciomercato Milan: pronta la firma

L’attuale contratto del centrocampista è in scadenza nel 2024 ed è stata aumentata l’offerta di rinnovo per Bennacer dal Milan. In questa stagione ha segnato già 1 gol e messo a segno 1 assist, la sua intenzione è quella di aumentare i numeri in tutti i sensi col Milan anche per il futuro. Maldini e Massara hanno buone sensazioni al riguardo.

Bennacer firmerà col Milan il rinnovo.

Milan: offerta per Bennacer, rinnovo pronto

Il Milan ha deciso di andare a migliorare notevolmente il contratto attuale di Bennacer che andrà a firmare un rinnovo da tre milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Un contratto importante che potrebbe essere ufficializzato da un momento all’altro. Ormai è considerato un giocatore insostituibile per mister Pioli e ora si sta prendendo le ultime ore per decidere, visto che anche le big si sono interessate.

Calciomercato: le squadre su Bennacer

Occhio però a possibili nuove offerte, perché tra Bennacer e il rinnovo col Milan spuntano anche le altre società interessate. Oltre al PSG e al Real Madrid anche il Chelsea in Premier League può pensare di disturbare la trattativa tra il giocatore e i rossoneri.

In particolare, i Blues, pensano di dire addio a Jorginho in quella zona di campo e cercano un profilo più giovane che possa arrivare subito. Non sarà facile però per il Chelsea intromettersi nell’affare che porterebbe alla firma di Bennacer col Milan.

