Calciomercato: Cristiano Ronaldo lo convince, giocheranno insieme

Arrivano nuove notizie di calciomercato riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo che chiama con sé un altro grande campione, i due giocheranno insieme.

Svolta per quanto riguarda il destino di CR7 che, dopo la delusione Mondiale, è pronto ad intraprendere una nuova avventura con la maglia di un altro club. Il giocatore, attualmente svincolato dopo la rescissione con il Manchester United, sta convincendo un altro campione a vestire la maglia del club insieme a lui.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Cristiano Ronaldo si avvicina sempre di più all’Al Nassr. Il club dell’Arabia Saudita ha da tempo raggiunto un super accordo con il campione portoghese che avrà anche il ruolo di fare da ambasciatore in vista della candidatura del paese arabo ai prossimi Mondiali del 2030. Un progetto ambizioso quello degli sceicchi che vogliono costruire e creare un grande movimento calcistico attorno alla figure di CR7. Ed è per questo che l’ex attaccante della Juventus sta spingendo per portare in Arabia Saudita un altro grande campione.

Calciomercato: giocherà insieme a Cristiano Ronaldo, l’indiscrezione

Nuovi aggiornamenti riguardo l’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Il portoghese, prima di firmare con il club arabo, sta provando a convincere il suo caro ed ex compagno di squadra Sergio Ramos a vestire con lui la maglia del club dell’Arabia Saudita. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca.

Sergio Ramos all’Al Nassr insieme a Ronaldo, i dettagli dell’affare

Sono attesi nelle prossime settimane emissari del club arabo per convincere Sergio Romas a passare all’Al Nassr nel prossimo calciomercato insieme a Cristiano Ronaldo. Il centrale spagnolo ha il contratto in scadenza con il Psg a giugno 2023. Al momento non gli è stato ancora proposto il rinnovo di contratto. Per questo gli arabi sono pronti a trattare e a portare il giocatore alla corte di CR7.

Magari, nel caso in cui l’affare non dovesse chiudersi già a gennaio, le parti potrebbero trovare un accordo per la prossima stagione. Intanto c’è anche Ronaldo a spingere per questa trattativa, il campione portoghese ha manifestato il desiderio di giocare nuovamente con Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos all’Al Nassr

I due potrebbero ricongiungersi nuovamente in Arabia Saudita. In passato hanno legato il loro nome al Real Madrid e potrebbero replicare nuovamente visto che Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos sono vicini all’Al Nassr. Un doppio colpo spettacolare per la società che è pronta a questo grande investimento.

