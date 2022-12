Calciomercato, l’esterno firma e sbarca in Serie A: accordo vicino🔜

Importanti novitĂ arrivano sul futuro dell’esterno nel prossimo calciomercato. Protagonista al Mondiale con la sua Nazionale, il giocatore ha sfruttato al meglio la finestra del Qatar per ritagliarsi un nome in questa finestra di trasferimenti. Nel corso delle scorse settimane sono stati molteplici i club che si sono interessati a lui ma, stando alle ultime notizie, ad avere le meglio su tutti quanti è stato il club di Serie A che, con un blitz, è riuscito a strappare un accordo super favorevole sul prezzo del cartellino del giocatore. Nei prossimi giorni l’esterno potrebbe sbarcare in Italia e firmare con il club.

Calciomercato Serie A, arriva un esterno dal Mondiale: le ultime

Il Mondiale in Qatar ha dato spunti interessati alle dirigenze di Serie A in vista del prossimo calciomercato invernale. Diversi sono infatti i nomi che i club italiani hanno iniziato a seguire in vista di gennaio, uno su tutti quello dell’esterno, che ha sviluppato una scia di interessi che non si limita solo all’Italia.

Un club in particolare ha mostrato interesse concreto nei confronti del giocatore, arrivando anche a contattare l’entourage dell’esterno per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento a gennaio. Le trattative sembravano viaggiare spedire fra le parti ma il Mondiale, e non solo, ha messo il bastone fra le ruote al club di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Juranovic nel prossimo calciomercato difficilmente sarĂ in Serie A ed al Torino, visto che sull’esterno croato del Celtic si sono iniziati a muovere anche alcuni top club europei, pronti a soddisfare le richieste del club scozzese pur di ingaggiare il 27enne.

Calciomercato Torino, sfuma Juranovic: le ultime

Josip Juranovic è stato uno dei protagonisti della Nazionale corata nello scorso Mondiale. L’esterno croato era stato visionato dal Torino ancor prima della spedizione in Qatar ma, nonostante questo, la sua valutazione e l’interesse di alcuni top club europei hanno complicato e non poco l’approdo alla Mole dell’attuale giocatore del Celtic.

Sfuma dunque l’approdo di Juranovic al Torino nel prossimo calciomercato, giocatore che Ivan Juric aveva indicato come il perfetto profilo con il quale rinforzare la fascia sinistra granata che, in questa prima parte di stagione, non ha mai realmente soddisfatto il tecnico croato.

Calciomercato, futuro Juranovic: fra Serie A, Premier e Liga

Le ottime prestazioni offerte in Qatar hanno fatto lievitare non solo la valutazione di mercato di Josip Juranovic ma anche la sua visibilitĂ a livello internazionale, dato che l’esterno ha attirato su di sĂ©  l’attenzione non solo del Torino ma anche di alcuni fra i piĂą importanti  club europei.

Stando alle ultime notizie, infatti, Barcellona, Chelsea, Atletico e Roma sarebbero sulle tracce di Juranovic nel prossimo calciomercato. Occhio comunque alla valutazione che il Celtic fa del suo giocatore, che ad oggi è di circa 9 milioni ma che che potrebbe da un giorno all’altro aumentare ancora.

