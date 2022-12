Calciomercato, addio Roma: il giocatore sta firmando per la Juventus✍️

Importanti novità arrivano sul calciomercato invernale della Roma. La notizia era nell’aria ma l’impressione è che nei prossimi giorni il club giallorosso possa davvero vedersi costretto a salutare uno dei top player della formazione di Josè Mourinho. Il giocatore sembrerebbe essere infatti ad un passo dal firmare con la Juventus nel prossimo calciomercato che, sfruttando a proprio favore le trattative di rinnovo fra il ragazzo e la Roma, si sarebbe inserita in sordina convincendo il giallorosso a lasciare la Capitale già a gennaio e trasferirsi a Torino.

Calciomercato Roma, il giocatore non rinnova: Juventus alla finestra

Diverse sono le operazioni sul quale sta lavorando il ds Tiago Pinto in queste settimane. Oltre ad opzionare i profili con i quali rinforzare la rosa di Josè Mourinho in vista del prossimo calciomercato, il dirigente giallorosso è anche immerso nelle trattative per i rinnovi di contratto di alcuni top player giallorossi.

Nelle ultime settimane club ed agenti si sono costantemente mantenuti in contatto per trovare al più presto un’accordo, ma dopo l’ultima offerta ufficiale della Roma il giocatore si sarebbe più volte interrogato sul suo futuro in giallorosso. Questa riflessione sarebbe stata scaturita non solo dall’offerta poco allettante che il club della Capitale gli avrebbe proposto, ma anche dall’interessamento di un’altra big di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo l’ultima offerta di rinnovo da parte della Roma, Chris Smalling starebbe realmente valutando il trasferimento alla Juventus nel prossimo calciomercato, club che da tempo è sulle tracce dell’inglese per sostituire Bonucci.

Roma, Smalling tentato dalla Juventus: l’ultima offerta dei giallorossi non lo convince

Chris Smalling è la roccia della difesa della Roma, nonché uomo fidato di Josè Mourinho. L’inglese con i colori giallorossi addosso è rinato dopo un periodo non facile al Manchester United, mostrando leadership e continuità nelle prestazioni.

Questo di certo non è passato inosservato al club capitolino che, in queste settimane, è al lavoro per blindare il centrale britannico. Stando alle ultime notizie, però, l’ultima offerta di rinnovo proposta dalla Roma non convince del tutto Smalling. Tiago Pinto avrebbe infatti basato l’accordo sulle stesse cifre che attualmente il classe ’89 percepisce con l’aggiunta di un prolungamento di due anni.

Queste condizioni non soddisfano Smalling che, a sei mesi dal termine del suo attuale rapporto lavorativo con la Roma, starebbe iniziando a guardarsi intorno.

Calciomercato Roma: Juventus e non solo nel futuro di Smalling

Di questo passo Chris Smalling potrebbe non vestire più la maglia della Roma a partire dalla prossima stagione. Il centrale inglese è in scadenza e, visto che le trattative di rinnovo sembrano essersi interrotte dopo l’ultima offerta dei giallorossi, alcun club di Serie A, come la Juventus, avrebbero iniziato a monitorare la situazione dell’ex United.

La Roma non deve però guardarsi le spalle solo dalla Juventus. Infatti anche l’Inter è interessata a Chris Smalling per il prossimo calciomercato, soprattutto qualora Milan Skriniar dovesse dire addio.

