Jorginho pronto a ridursi l’ingaggio: vuole solo un club, ritorno in Serie A

Ritorno in Serie A per Jorginho. Quello che sembrava un possibile ritorno in Italia per il campione d’Europa, può essere ora cosa concreta.

A riportare la notizia è uno dei principali quotidiani italiani che rivela il legame tra la Serie A e lo stesso Jorginho, calciatore che sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per tornare a giocare da assoluto protagonista in Italia, in un club di Champions League.

Dopo quanto vissuto prima con la maglia dell’Hellas Verona e poi al Napoli, sentendosi di fatto un italiano vero e proprio per come l’Italia lo ha accolto alla sua giovane età, vorrebbe tornare a giocare in Italia. Via dal Chelsea, dopo aver vinto comunque tutto e da protagonista, sfiorando anche il trionfo come Pallone d’Oro nel 2021, per tornare in Serie A.

Calciomercato, Jorginho in Serie A: pronto al ritorno

Pronto al ritorno in Italia, è probabilmente il desiderio di Jorginho nell’imminente calciomercato. Sarà difficile trovarlo già in Serie A a gennaio, ma le ipotesi per il futuro restano concrete.

Il motivo è legato alla sua voglia stessa di rimettersi in gioco per la Serie A e, considerando le sue volontà il Chelsea non andrà a mettersi da ostacolo. In particolar modo perché, qualora dovessero arrivare offerte già a gennaio, ai Blues converrebbe venderlo piuttosto che lasciarlo andar via a costo zero, considerando la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2023.

Jorginho può tornare subito al Napoli, qualora gli azzurri dovessero decidere di riportarlo ai piedi del Vesuvio. Il motivo è legato alla sua voglia di tornare a giocare per il Napoli, nella prossima stagione. E l’ipotesi di riprenderlo a zero, potrebbe stuzzicare De Laurentiis.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Napoli, Jorginho pronto a ridursi l’ingaggio: solo per gli azzurri

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, per il Napoli, Jorginho potrebbe ridursi l’ingaggio. La situazione contrattuale di Jorginho appunto, con gli accordi in scadenza tra sei mesi, permetterebbe all’italo-brasiliano di proporsi direttamente ad Aurelio De Laurentiis, con la volontà di dimezzarsi l’ingaggio pur di tornare a giocare titolare in maglia azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Serie A: stanno comprando Jorginho, c’è l’accordo 💣

Ultime Napoli, per Jorginho è una scelta di vita

Per Jorginho si tratterebbe una scelta di vita, quella di ritornare al Napoli. Magari fissando un accordo importante, anche se a cifre ribassate, per restare poi a lungo in maglia azzurra. Il calciomercato torna a vederlo tra i protagonisti per il campionato italiano, tant’è che la pista Napoli è concreta. Di fronte ad una riduzione del 50% del suo ingaggio, De Laurentiis potrebbe provarci e Cristiano Giuntoli potrebbe riportare nel 2023, Jorginho al Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Jorginho in Serie A: il giocatore ha annunciato il suo futuro🗣️