Calciomercato, Caprile fa il salto nella big: giocherà in Champions

Elia Caprile è il nuovo portiere che fa gola alle big di Serie A. Il numero uno del Bari sta diventando determinante in Serie B per la conquista di posizione in classifica, con l’obiettivo di vincere il campionato o almeno centrare la qualificazione ai playoff.

Poi sarà tempo di badare al calciomercato per la squadra pugliese che vuole tenersi stretti tutti i calciatori migliori in caso di promozione in Serie A. Ma ci sono già voci molto importanti e insistetnti sul futuro di alcuni dei profili migliori della squadra del San Nicola, che riguardano intrecci di mercato con i top club di Serie A.

Calciomercato, Caprile in Serie A per giocarsi la Champions

Il nome che piace in Serie A per il calciomercato estivo è quello di Elia Caprile del Bari. Il portiere classe 2001 è già valutato come uno dei più forti a livello nazionale, nonostante stia giocando ad alti livelli solo da una stagione. Co i “galletti” sta facendo la prima esperienza italiana con il club di Serie B, e presto potrebbe fare il grande salto.

L’agente di Elia Caprile, Mario Giuffredi, ha svelato gli obiettivi di calciomercato del futuro del suo assistito, parlando di “step by step” per crescere senza fretta e poi spiccare il volo.

Ma le situazioni di calciomercato possono cambiare da un momento all’altro e in estate non sono da escludere novità. Secondo le ultime notizie, Elia Caprile è il primo nome sulla lista della big di Serie A che vuole un portiere giovane e forte.

Calciomercato Napoli, piace Caprile: colpo in estate?

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Elia Caprile è il primo nome sulla lista del Napoli per il dopo Meret. L’attuale numero uno azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 e la grande stagione che sta disputando potrebbe attrarre gli occhi delle big europee. Ecco perché Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato si sono messe già in moto per il futuro.

Le ultime notizie sul futuro di Caprile al Napoli parlano di interesse concreto e che va avanti già da diversi mesi. Le parate di Caprile hanno convinto anche Roberto Mancini che lo ha chiamato allo stage delll’Italia per scoprire i giovani talenti del futuro.

Caprile al Napoli sarebbe un affare possibile anche per la volontà del portiere. Qualche mese fa aveva chiaramente annuciato il suo sogno: giocare per il Napoli, la squadra per cui fa il tifo il papà e con cui vorrebbe giocare in Champions League.

Caprile al Napoli? C’è anche lo Sporting Lisbona

Il Napoli non è l’unico club a seguire le orme di Elia Caprile. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il portiere classe 2001 piace molto anche allo Sporting Lisbona. Il club portoghese è sempre molto attento allo sviluppo dei giovani di tutta Europa e potrebbero tentare l’assalto decisivo per la prossima stagione. Tutto dipenderà dalle di offerte in arrivo al termine della stagione.

