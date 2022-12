Milan, il primo colpo parla spagnolo: con i soldi di Leao 👀

Il Milan sta già mettendo in piedi le mosse di calciomercato per il futuro. La situazione sul rinnovo di Rafa Leao potrebbe creare problemi di non poco conto alla società rossonera che sta già pensando di cautelarsi con nomi altrettanto importanti e che facciano subito breccia nel cuore dei tifosi.

Dal Mondiale sono spuntati nomi molto interessanti che il Milan ha inserito nei propri taccuini di mercato. Maldini e Massara stanon già pensando al futuro in caso di addio di Rafael Leao, che continua a rimandare la firma sul rinnovo di contratto e a far preoccupare la tifoseria rossonera.

Calciomercato Milan, ecco il colpo spagnolo

Il futuro di Rafa Leao sarà lontano dal Milan? L’attaccante portoghese si è reso protagonista di uno sketch molto simpatico con uno youtuber che gli ha chiesto di trasferirsi immediatamente in Premier League, provocando sorrisi maliziosi dell’ex attaccante del Lille. Il club meneghino non si farà trovare impreparato in caso di cessione e vaglia già diversi nomi altisonanti.

La coppia Maldini-Massara sta studiando diversi nomi da poter portare alla corte di Stefano Pioli con l’obiettivo di non calare la qualità della rosa: anche con l’addio di Leao si cercheranno calciatori di livello assoluto, che sappiano essere decisivi – anche in maniera diversa – proprio come il portoghese.

Gli acquisti in zona offensiva della scorsa estate hanno migliorato l’attacco ma non bastano. E con i soldi di Rafael Leao il Milan andrà a comprare un nuovo jolly offensivo che arriva direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Milan, il colpo è Ferran Torres?

L’addio di Leao al Milan apre le porte al nuovo corso: l’obiettivo è Ferran Torres. Un addio da 90 sostituito da un colpo da 90 che farebbe impazzire i tifosi. Maldini sta valutando uno dei profili più interessanti del panorama europeo, giovane e di tanta qualità .

Il Milan prepara i prossimi colpi e Ferran Torres potrebbe essere la sorpresa. La dirigenza ha individuato le aree principali su cui andare ad investire per regalare a Pioli una rosa ricca di qualità .

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, Ferran Torres è il nome che il Barcellona vuole cedere, anche a gennaio, per far cassa e migliorare la rosa in altri reparti. Per questo motivo diventa una vera e propria occasione di mercato da dover sfruttare immediatamente.

Ferran Torres al Milan: le cifre

Ferran Torres è stato messo in vendita dal Barcellona: l’addio di Leao lo porta al Milan? È sicuramente una delle ipotesi concrete sui taccuini di Casa Milan ma la trattativa non è ancora iniziata. A convincerlo potrebbe essere, ancora una volta, il solito Paolo Maldini. Ma ci sarà da convincere il Barcellona che non può più chiedere i 35-40 milioni che chiedeva in estate e potrebbe accontentarsi di 25-30 milioni di euro ma soprattutto di un’offerta in prestito con diritto di riscatto.

