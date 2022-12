Allegri sta muovendo i fili per portare alla Juve Mac Allister, intanto c’è l’accordo per la cessione del giocatore bianconero: sarà lui a finanziare il colpo a centrocampo.

Mossa a sorpresa della società che sta vendendo il calciatore per prendere l’argentino di proprietà del Brighton. Una rivoluzione vera e propria che potrà aiutare e rinforzare il club in una particolare zona di campo. Ecco cosa sta succedendo.

Si muove il calciomercato della Juventus con la dirigenza che è pronta ad intervenire nella sessione di gennaio 2023. Ci sono delle trattative aperte e che Cherubini e Allegri intendono portare a termine. L’obiettivo è quello di alzare il tasso qualitativo della squadra. Dopo l’ottimo Mondiale con l’Argentina, nel mirino della Juve c’è Mac Allister: il centrocampista è pronto a firmare. Ecco chi gli farà posto in squadra.

Juventus, accetta la cessione: virata decisiva per Mac Allister

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rilanciare la notizia relativa alla volontà di Allegri di prendere e portare alla Juve Mac Allister nel prossimo calciomercato. Il tecnico, però, dovrà prima trovare una soluzione e liberare un suo centrocampista.

A sorpresa potrebbe partire uno dei jolly e pupilli della tifoseria: si tratta di Weston Mckennie che può salutare la Juve nel prossimo mercato e andare al Borussia Dortmund.

Mckennie al Borussia Dortmund, via libera per Mac Allister alla Juve

E’ il centrocampista statunitense della Juventus Weston McKennie il candidato a lasciare la Juventus. Il giocatore interessa molto al Borussia Dortmund che l’ha messo nel mirino per la prossima stagione. La società tedesca è pronta ad investire 20 milioni di euro per riportarlo in Germania. Una vera e propria occasione di mercato per la Juve che, a quel punto, sostituirebbe Mckennie con Mac Allister.

Mckennie via dalla Juve, c’è il Borussia Dortmund

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund vuole Mckennie per gennaio 2023. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Prima, però, i due club devono sedersi ad un tavolo e trovare l’accordo per la cessione del giocatore. Intanto Allegri ha già individuato il sostituto dello statunitense, si tratta di Mac Allister del Brighton che può finire in bianconero nel caso in cui si concretizzasse la partenza del numero 8 della Vecchia Signora.

