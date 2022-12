Calciomercato Juventus, ecco la stella dell’Argentina: l’annuncio dell’agente

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata della Juventus in vista del prossimo gennaio. Nonostante la complicata situazione societaria, la Vecchia Signora è comunque alla ricerca di qualche nuovo innesto che possa rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente seconda parte di stagione. Fra i preferiti del ds Cherubini c’è sicuramente la stella della neo campione del mondo Argentina, per la quale nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante da parte dell’agente.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Argentina: parla l’agente

Il Mondiale ha dato spunti interessanti al ds Cherubini per il prossimo calciomercato invernale. La Vecchia Signora sta opzionando i diversi profili con i quali completare la rosa di Massimiliano Allegri che, per sognare ancora allo Scudetto, ha bisogno di qualche giocatore che permetta a tutti di compiere un decisivo cambio di marcia.

Fra i nomi più gettonanti che in queste settimane stanno vagando fra gli uffici bianconeri della Continassa c’è sicuramente quello della stella dell’Argentina. Il giocatore, dopo un Mondiale formidabile, ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club del mondo ed in particolare quella della Juventus, pronta a fare di tutto pur di portare a Torino il giocatore.

Il futuro del ragazzo è dunque incerto ma, come riportato da TMW, Carlos Mac Allister, padre e curatore degli interessi di Alexis Mac Allister, ha confermato l’interesse della Juventus in questo calciomercato per l’argentino.

Juventus, Mac Allister Sr conferma l’interesse: l’annuncio

In una recente intervista rilasciata ai microfoni i TMW Carlo Mac Allister, padre di Alexis, ha parlato e confermato dell’interessamento della Juventus, e non solo, per la stella argentina del Brighton per il prossimo calciomercato.

Il padre, nonché curatore degli interessi di Mac Allister, ha così parlato in merito all’interessamento della Vecchia Signora:“Interesse della Juventus? I bianconeri sono un grandissimo club, uno dei più prestigiosi al mondo, ma non vogliamo dare informazioni che possano pregiudicare trattative imminenti, se ci sono.”

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci in merito ad un possibile approdo di Mac Allister in bianconero, ma prima che questo possa accadere la Juventus è di fatti obbligata a cedere qualche esubero sul mercato per racimolare il tesoretto da investire sull’argentino. Una volta fatto questo la strada per la Vecchia Signora potrebbe essere spianata, anche perchè la presenza in rosa di Di Maria potrebbe fungere da chiave di volta per la scelta di Mac Allister.

Futuro Mac Allister, Juventus e non solo: il padre svela tutto

Dopo un Mondiale da protagonista Alexis Mac Allister è diventato desiderio di mercato non solo della Juventus ma anche di altri top club europei. Negli ultimi giorni si sono infatti intensificate le voci relative ad un suo possibile addio al Brighton già a gennaio, ma a TMW il padre Carlos ha deciso di mettere ordine sul futuro del figlio annunciando:

“Addio al Brighton a gennaio di Alexis? Siamo grati alle Seagulls, anche perchè gli hanno dato la possibilità di sbarcare in Europa, e direi una bugia se non confermassi che sta molto bene in Inghilterra. Ad oggi, però, non possiamo fornire un prezzo di Mac, né diciamo chi ci ha chiamato, per evitare di mettere ancora più disordine.”

