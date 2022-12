Infortunio in Premier, il sostituto è lui: pioggia di milioni per convincerlo

Un club di Premier ha perso, per praticamente tutta la stagione, uno dei suoi titolarissimi. E il club ora parte all’assalto in Serie A, perché ha individuato in lui il sostituto.

Nonostante la lotta Scudetto che vive in Italia, con la stessa società che non vorrebbe privarsi di lui, di fronte ad un vero e proprio assalto dalla Premier League le cose potrebbero vacillare. Dopo un’importante interesse mostrato già in precedenza, dopo l’infortunio che ha compromesso al stagione di un top club, dalla Premier spunta nuovamente l’interesse per lui.

E il calciomercato in Serie A vede coinvolto uno dei migliori calciatori del campionato, in uscita, perché potrebbe dire addio già nell’imminente sessione di mercato. Molto dipenderà dalle sue volontà e le stesse, che saranno quelle del club.

Calciomercato, assalto dalla Premier League dopo l’infortunio

C’è un club di Premier League dunque, che deve fare i conti con un brutto infortunio e che cambia, di conseguenza, le intenzioni sul calciomercato della stessa squadra.

A parlarne è uno dei principali quotidiani italiani, che ha riportato quelle che sono le ultime notizie di calciomercato dal Chelsea. Il club londinese, che ha seguito fortemente il calciatore prima del Mondiale, potrebbe ora partire all’assalto.

E per Denzel Dumfries sarebbe pioggia di milioni: per convincere l’Inter a cederlo, il Chelsea, sarebbe disposto ad un’offerta ad elevatissime cifre per il costo del suo cartellino. Di fronte ad una proposta spropositata, i nerazzurri potrebbero essere disposti a cedere l’olandese.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Inter, Dumfries al Chelsea: la notizia

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Inter, sulla possibile cessione di Denzel Dumfries al Chelsea. Il motivo sarebbe legato all’infortunio di James, calciatore che sarà out probabilmente per gran parte della stagione, se non per tutta, obbligando il Chelsea ad intervenire appunto sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Dumfries apre: “È presto, aspettiamo ancora un attimo”

Ultime Inter, Dumfries ceduto solo ad alte cifre: i dettagli

I nerazzurri, come già fatto chiaro al Chelsea stesso, cederebbero Dumfries solo in un modo: per uno spropositato valore di mercato. E il Chelsea non si pone freni, potendo mettere a disposizione non solo il cartellino di Romelu Lukaku – per ammorbidire le alte richieste dei nerazzurri -, ma potendo anche prenderlo con offerta legata solo ad una cifra messa sul tavolo, come offerta. La trattativa è appena iniziata e il Chelsea non mollerà la presa. Si partirà da una base di 50-60 milioni per l’Inter, i Blues ci proveranno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter: l’argentino ha già parlato con Inzaghi, sta arrivando