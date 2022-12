Calciomercato Juve: c’è la svolta, 40MLN per il difensore

Indiscrezioni di calciomercato Juve riguardo l’acquisto del nuovo difensore centrale. Arriva l’indiscrezione che spiazza tutti, sono pronti 40 milioni di euro per chiudere subito l’affare.

Una delle richieste di Massimiliano Allegri per gennaio è l’arrivo di un nuovo centrale difensivo. Con il passaggio alla difesa a 3, infatti, il tecnico ha bisogno di qualche uomo in più in quella zona di campo. Nella prima parte di stagione ha adattato, in quella posizione, sia Danilo che Alex Sandro. Adesso, con l’avvento della sessione invernale di mercato, i dirigenti sono pronti a mettere a disposizione del tecnico un nuovo centrale di difesa.

Le vicende societarie che hanno colpito la Juve non hanno fermato i dirigenti che continuano a monitorare il mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Juve, un ruolo centrale l’avrà Massimiliano Allegri che si occuperà in prima persona della compagna acquisti di gennaio 2023. L’allenatore ha avuto mandato da parte di John Elkann di coordinare tutte le mosse in entrata e in uscita del club. Intanto arriva la notizia relativa la futuro difensore centrale, c’è un obiettivo di mercato della Juve che sta per cambiare casacca.

Juventus: super offerta per il difensore

Dall’Inghilterra arriva la notizia relativa all’interesse da parte del club nei confronti del calciatore che è pronto a dire addio alla sua attuale società nel corso del prossimo calciomercato di gennaio.

Un obiettivo della Juve potrebbe andare al Chelsea: si tratta di Badiashile del Monaco, pronto a firmare con il club londinese.

Calciomercato: stanno prendendo Badiashile

Si raffredda, dunque, la pista che porta al difensore centrale del Monaco Badiashile che può andare al Chelsea anziché la Juve. I Blues hanno già pronta una super offerta per prendere il calciatore, che in passato è stato seguito attentamente dai bianconeri. A riportare la notizia è il quotidiano britannico The Athletic. Considerato la situazione societaria, la Juve a quelle cifre non può competere ed è per questo che dovrà guardare ad altri obiettivi per rinforzare il reparto difensivo.

Badiashile al Chelsea, niente Juve

Badiashile non andrà alla Juve: il centrale del Monaco è vicino al Chelsea. Il club londinese ha messo sul piatto 40 milioni di euro per strappare il 21enne difensore ai francesi. L’affare può entrare nel vivo nel corso del prossimo calciomercato, sicuramente il suo arrivo chiuderebbe le porte a Koulibaly che a quel punto potrebbe pensare di ritornare in Italia. Sulle tracce del senegalese c’è l’Inter così come la Vecchia Signora che potrebbe fare un nuovo tentativo per prendere l’ex Napoli.

