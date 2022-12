Calcio, addio Pelè: il saluto di Neymar

All’età di 82 anni si è spenta una Leggenda del calcio Mondiale, Edson Arantes do Nascimento, comunemente noto come Pelè. Il brasiliano era da tempo malato di un tumore al colon che lo scorso 21 dicembre lo aveva costretto ad essere ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Sin dal primo momento i medici avevano parlato di condizioni critiche, in peggioramento, e dopo un anno di lotta contro questa malattia Pelè ha deciso di “fischiare il triplice fischio” e porre fine a questa partita. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno al dolore della famiglia, con Neymar ha deciso di salutare “O Rey” a modo suo tramite un post sui social.

Addio Pelè: il commovente saluto di Neymar per l’idolo

Il calcio mondiale, ed in particolare quello brasiliano, è in lutto per l’addio di Edson Arantes do Nascimento Pelè. La leggenda della Seleçao si è spenta all’età di 82 anni dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un terribile tumore al colon che, negli ultimi giorni, gli è risultato essere fatale.

Tanti sono le star del mondo del calcio che hanno dedicato in questi minuti post emozionanti nei confronti di Pelè. Tutti si aspettavano però il saluto di un giocatore in particolare, di quello che oggi rappresenta il calcio brasiliano del mondo, che non si è fatto attendere più di tanto.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Neymar ha dedicato un commovente saluto a Pelè, da ‘O Ney a ‘O Rey. Queste le righe del campione del PSG:

“Prima di Pelé, “10” era solo un numero. Ho letto quella frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma quella frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelè ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in intrattenimento. Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto: Ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro status grazie al Re! Se n’è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelè è ETERNO!!”

Addio a Pelè, non solo Neymar: ecco il saluto di CR7

Oltre a Neymar, anche Cristiano Ronaldo ha dedicato un post sui propri social salutando Pelè:

“Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento. Un semplice “arrivederci” all’eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente abbraccia l’intero mondo del calcio. Un’ispirazione per così tanti milioni, un riferimento di ieri, oggi, per sempre. L’affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace, re Pelé.”

Il mondo del calcio è in lutto: addio a ‘O Rey Pelè

La morte di Pelè sconvolge il mondo del calcio, che dopo Maradona perde un altro dei suoi più iconici interpreti. Oltre a Neymar e Cristiano Ronaldo, ovviamente anche i club di tutto il mondo si sono stretti attorno al dolore della famiglia dedicando a ‘O Rey un post sui propri canali social.

“Descanse em paz ‘O Rey”.

