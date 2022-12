Milan: Maldini fa sognare i tifosi, ha convinto il portoghese 💣

Il Milan sta trattando diverse piste di calciomercato in vista del 2023, dove già a gennaio ci saranno dei movimenti in entrata e in uscita. Tante occasioni che possono arrivare dopo il Mondiale e la coppia di mercato Maldini-Massara non si farà trovare impreparata. Infatti, il club rossonero sta provando a chiudere diversi acquisti per rinforzare la rosa di mister Pioli che deve provare con il resto della squadra a difendere il titolo di Campioni d’Italia. Ad oggi però il Napoli ha già preso un gran vantaggio.

Calciomercato Milan: primo colpo di gennaio

Mentre la squadra lavora per la ripresa del campionato, c’è la società che si è messa in questi mesi a trattare diverse piste di mercato e tra pochi giorni, quando aprirà la sessione di calciomercato invernale di gennaio, potrebbero esserci delle sorprese per i club italiani. Molti di questi hanno portato avanti trattative approfittando dei due mesi di stop a causa dei Mondiali in Qatar. Lo stesso ha fatto il Milan che però ha come primo obiettivo quello di rinnovare alcuni contratti dei migliori giocatori che ha in rosa.

Il Milan vuole rinnovare con Leao il contratto che attualmente è in scadenza nel 2024. Perché l’esterno d’attacco è ormai da anni uno dei migliori giocatori della rosa rossonera, capace di trascinare con le sue giocate e i gol il Milan verso trionfi importanti. L’ultimo, il campionato. Ora potrebbero essere arrivate delle novità visto che il Mondiale è finito e ha la testa per pensare al suo futuro.

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Rafa Leao.

Rinnovo Leao Milan: l’offerta

In queste ultime settimane è stata alzata l’offerta del Milan a Leao. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione, ha ricevuto l’offerta da 6,5 milioni a stagione. Un super rilancio del Milan con gli agenti e il calciatore che ora spingono per chiudere definitivamente a 7 la trattativa.

Un accordo che permetterebbe di pagare anche il risarcimento da 19,5 milioni di euro che il giovane talento portoghese deve allo Sporting Lisbona per vicende di mercato del passato.

Leao Milan: la risposta del giocatore

Ora manca davvero poco tempo per dare una risposta definitiva del Milan a Leao per il rinnovo, con il giocatore disposto ad accettare l’offerta. Un accordo che andrebbe anche a vedere abbassata la clausola rescissoria a circa 100 milioni e che potrebbe permettere di provare in futuro una nuova esperienza. Non è assolutamente presa in considerazione una cessione nel mercato di gennaio.

