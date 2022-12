Milan, doppio infortunio: Pioli perde due titolari ❌

Arrivano cattive notizie per Stefano Pioli che dovrà far a meno di due giocatori in vista della ripresa del campionato. C’è l’annuncio che spiazza l’allenatore dei rossoneri.

Situazione da monitorare in casa Milan riguardo le condizioni fisiche di alcuni calciatori. Purtroppo l’infermeria dei rossoneri non si svuota e adesso Pioli dovrà fare i conti con due assenza in vista del ritorno in Serie A contro la Salernitana.

Mancheranno due giocatori al rientro dalla pausa Mondiale, previsto per gennaio 2023. Pioli, che deve già fare a meno di Ibrahimovic, Florenzi e Maignan, perde altri due giocatori. La notizia, rilanciata nelle ultime ore, può compromettere le scelte di formazioni dell’allenatore in vista della partita di campionato contro la Salernitana prevista per il 4 gennaio alle ore 12.30

Ultime Milan: due stop inguaiano Pioli

Piove sul bagnato in casa Milan con l’assenza di altri due calciatore che non saranno a disposizione in vista del match di Serie A contro la Salernitana. Adesso Pioli dovrà trovare nuove soluzioni riguardo l’undici titolare da mandare in campo contro i granata.

E’ certa l’assenza di Messias e Krunic che non salteranno la sfida Salernitana Milan.

Milan: Messias e Krunic saltano la Salernitana

I due giocatori hanno riportato degli infortuni nel corso del ritiro a Dubai del Milan. L’esterno brasiliano non ha preso parte alle due amichevoli contro Arsenal e Liverpool. Messias è alle prese di un affaticamento muscolare.

Discorso analogo anche per Krunic, out a causa di un sovraccarico muscolare. Entrambi non saranno a disposizione contro la Salernitana, in programma il prossimo 4 gennaio. Una notizia non bella per Pioli che non può fare affidamento sui due giocatori. In particolar modo, infatti, a preoccupare sono le condizioni fisiche del brasiliano ex Crotone.

Milan: Pioli punta su Saelemakers e Adli per sostituire Messias

Adesso si apre il ballottaggio in casa Milan riguardo il giocatore che dovrà sostituire l’infortunato Messias: Saelemakers o Adli in lizza per una maglia da titolare contro la Salernitana. Pioli ha a disposizione ancora qualche giorno di tempo prima di decidere chi mandare in campo contro i granata in una sfida molto importante in chiave classifica con la squadra rossonera che non potrà permettersi ulteriori passi falsi se non vuole perdere il distacco dal Napoli.

