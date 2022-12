Inter: l’argentino ha già parlato con Inzaghi, sta arrivando

Buone notizie per i tifosi dell’Inter. Simone Inzaghi ha già parlato con il calciatore argentino, sta arrivando a Milano.

Il Mondiale 2022 in Qatar si è concluso da pochi giorni con la vittoria dell’Argentina. Terminata la competizione in Medio Oriente sarà tempo di avviare le trattative di calciomercato che per il mese di gennaio.

Molte società investiranno per ripartire al meglio e concludere la stagione con dei trofei. Tra queste squadre c’è soprattutto l’Inter che potrebbe pensare di fare diversi acquisti di mercato e potrebbero esserci anche delle cessioni.

Intanto, l’Inter scenderà in campo nelle prossime ore in amichevole contro il Sassuolo, l’ultimo test di dicembre per prepararsi poi al meglio alla ripresa del campionato. Il 4 gennaio ci sarà subito una partita fondamentale per la Serie A, dove i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro il Napoli capolista a +11 punti in classifica.

Una partita dove Simone Inzaghi spera di avere tutti i suoi giocatori a disposizione, soprattutto i migliori. La finale della Coppa del Mondo ha visto trionfare gli argentini dove c’era anche Lautaro Martinez che ora si sta godendo le sue meritate vacanze nel proprio paese.

Inter: il calciatore parla con Inzaghi

Sono molti i giocatori in dubbio nell’Inter ma che stanno recuperando, in particolare quelli che hanno giocato tanto in queste settimane dei Mondiali. L’Inter vuole averli tutti a disposizione per la partita con il Napoli, soprattutto Lautaro Martinez che in questa stagione è già a 9 gol e 7 assist ed è stato fino ad oggi uno dei punti di riferimento visto che Lukaku è stato fuori per diversi mesi e non ha quasi mai giocato quest’anno.

Simone Inzaghi ha parlato con Lautaro Martinez e ora l’Inter sembra avere sensazioni positive riguardo il proprio numero 10.

Inter: Lautaro Martinez sta tornando

Come svelato da Repubblica, Lautaro Martinez ha tranquillizzato l’Inter e Simone Inzaghi. Infatti, ci sarebbe stata una telefonata tra l’allenatore e il giocatore, che ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche e confermato che nei prossimi giorni tornerà a Milan.

Lautaro è atteso entro il 30 dicembre nella città italiana, dove avrà poi modo di allenarsi con il resto dei compagni in vista della partita Inter-Napoli del 4 gennaio. Il numero 10 argentino ha intenzione di riuscire ad ottenere una maglia da titolare per quella partita.

Formazioni Inter Napoli: le scelte di Inzaghi

Difficile, ma non impossibile, Lautaro Martinez vuole giocare Inter-Napoli dal primo minuto. Inzaghi può decidere di puntare sul giocatore perché vive sulle ali dell’entusiasmo dopo il Mondiale vinto. Non è da escludere però anche una coppia d’attacco formata da Dzeko e Lukaku contro la capolista della Serie A.

Molto dipenderà da come risponderanno gli attaccanti a disposizione di Inzaghi nei vari allenamenti pre Napoli. Correa anche ha recuperato, ma quest’altro argentino è difficile che abbia un’occasione per scendere in campo.

