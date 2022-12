Occasione Bojan Krkic, dall’estero: “Futuro in Serie A”, svelata la destinazione

Il calcio d’Europa e la Serie A potrebbe ridare un’occasione nuova a Bojan Krkic, calciatore che potrebbe rivedersi ad alti livelli, ancora in Italia.

Non ha brillato nel corso della sua carriera, tant’è che l’ex Barcellona ed “erede” annunciato di Lionel Messi al Barcellona, non ha fatto sbocciare il suo talento. Bojan Krkic ha deluso le alte aspettative che erano state poste su di lui e, dopo aver concluso la sua esperienza oltreoceano, il calciatore spagnolo – ancora con altri anni di carriera avanti – sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

Dalla Serie A, come fanno sapere dall’estero, c’è un club che potrebbe dargli una nuova chance per gli alti palcoscenici del calcio europeo. Finito nel dimenticatoio, giocando ora nella squadra di Andres Iniesta, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona, dirà addio sia al Vissel Kobe che al campionato giapponese.

Calciomercato, Bojan Krkic in Serie A: la notizia sul ritorno

È dalla Spagna che rivelano le ultime notizie di calciomercato su Bojan Krkic. Accostato nuovamente al campionato italiano perché rappresenta l’occasione a costo zero di mercato per alcuni dei club che sono in fondo alla classifica di Serie A. Secondo i colleghi di Fichajes.net, ci sono diverse opzioni per il ritorno in Europa di Bojan Krkic. Tra queste, c’è sicuramente l’opzione di rivederlo in Liga, ma non c’è solo il ritorno in Spagna, appunto, tra le sue opzioni.

Tra le idee per il calciomercato, come colpo a costo zero, ci sarebbero in coda anche Monza e Sampdoria. La seconda, tra le due, dopo i rumors legati all’addio di Ciccio Caputo e a seguito dell’infortunio di Fabio Quagliarella, sembra la destinazione più possibile.

Mercato Sampdoria, idea Bojan Krkic: le ultime

Secondo le ultime notizie di calciomercato in casa Sampdoria, l’idea per gennaio potrebbe portare appunto a Bojan Krkic. Lo spagnolo, per la corsa salvezza, rappresenterebbe il colpo d’esperienza per i blucerchiati, a caccia di punti importanti per la rincorsa fuori dalle ultime tre posizioni di classifica. L’unico ostacolo, anche se superabile per volontà stesse del calciatore ex Barcellona, sarebbe rappresentato dall’ingaggio.

Ultime Sampdoria, Bojan Krkic torna in Italia? I suoi numeri in Serie A

Ha girato il mondo, e Bojan Krkic due esperienze le ha avute anche in Serie A. Ad alti livelli perché il suo passato in Serie A è stato con le maglie di Roma e Milan. 52 le apparizioni in Serie A, trovando 10 gol e 3 assist. Numeri che spera di poter incrementare, qualora dovesse tornare in Italia, approdando appunto alla Sampdoria nell’imminente calciomercato.

