Lazio: non si allena con la squadra, cessione pronta

La Lazio al secondo anno con Sarri vuole migliorare il proprio progetto e per farlo dovrà mettere a disposizione dell’allenatore la rosa perfetta per il suo stile di gioco. Ci sono novità importanti che riguardano il mercato della Lazio che già a gennaio dovrebbe subire delle variazioni importanti. Infatti, la società di Lotito sta lavorando con il ds Tare per accontentare Sarri con dei nuovi acquisti, prima però sarà necessario fare delle uscite.

Lazio: pronta una cessione

La Lazio può sbloccare il mercato in entrata con prima delle cessioni. Ci sono alcuni giocatori che non sembrano essere indispensabili per il progetto del club biancoceleste sotto la guida dell’allenatore attuale. Infatti, c’è un giocatore che per molti anni è stato un titolarissimo della Lazio e un beniamino dei tifosi, ma ora potrebbe essere finita la sua esperienza alla Lazio. Arrivato nel 2016 già in questa sessione di mercato di gennaio potrebbe arrivare la cessione. Il suo attuale contratto è in scadenza 2025 e diverse società si sono interessate per il suo acquisto, ora però potrebbe arrivare la svolta.

Perché Luis Alberto con la Lazio sotto gestione di Sarri ha avuto diversi problemi di minutaggio e più di una volta ci sono state delle discussioni tra allenatore e giocatore. Questo continuo malumore potrebbe aver portato ad una rottura totale, che costringerebbe le parti a separarsi in maniera definitiva. Quest’anno, nonostante questo momento personale difficile, ha messo a segno 4 gol e 2 assist.

Intanto, ci sono delle notizie riguardo Luis Alberto che con la Lazio non si sta allenando in questi giorni. Svelato il motivo di questa decisione.

Lazio: Luis Alberto non si allena

Nelle ultime ore ci sono state delle conferme riguardo Luis Alberto che non si sta allenando con la Lazio, ma, secondo quanto riportato da Tmw, il problema sarebbe legato ad un fastidio al ginocchio.

Non si sa quanto di vero ci sia su questa vicenda, perché le voci di mercato sul calciatore della Lazio sono molte e anche per questo è possibile che lui non si stia allenando col resto del gruppo per svolgere soltanto lavoro in palestra.

Calciomercato Lazio: Luis Alberto torna in Spagna

Il futuro di Luis Alberto potrebbe essere lontano dalla Lazio e di nuovo in Spagna dove il Siviglia ha voglia di acquistarlo per migliorare la rosa attuale. Ma non è l’unico club, perché altre voci lo accostano a Villarreal e al Valencia, ma nelle prossime settimane si potrà capire di più al riguardo.

Anche in Italia ci sono delle possibilità che il giocatore resti, perché Fiorentina e Milan seguono Luis Alberto da tempo. Il problema però resta l’alta valutazione che Lotito fa del proprio giocatore di circa 25 milioni di euro.

