Juventus, parla il ds: “60 milioni sono pochi”, poi il commento su Cuadrado

Dell’obiettivo di calciomercato della Juventus parla il ds, c’è anche il commento sulla cessione di Juan Cuadrado.

I bianconeri, risolta la questione legata al proprio CdA che ha annunciato le dimissioni dell’intero Consiglio, cerca di portare avanti un progetto che verrà messo in piedi proprio da gennaio in poi.

Al centro delle questioni c’è sicuramente il colpo da piazzare in entrata, perché sono diversi i calciatori che stuzzicano l’attenzione di Massimiliano Allegri ora che la Juve si trova di fronte al percorso di rinnovamento. Ma occhio perché, alcuni, risultano ad oggi impossibili. E di questo, ma anche del futuro di Cuadrado, ha parlato proprio il ds del club che deve “rispondere” all’interesse di Juventus e non solo, per il calciatore che ad oggi rappresenta l’oggetto del desiderio di diverse squadre in Europa.

Calciomercato Juventus, colpo da 60 milioni: parla il ds dello Shakhtar

Il vice di Darjo Srna, tra i dirigenti sportivi dello Shakhtar, parla dell’obiettivo di calciomercato della Juventus. Ai microfoni di Calciomercato24.com, nel corso dell’intervista al canale TVPlay su Twitch, ha parlato infatti il vice del ds, Carlo Nicolini, in merito all’interesse dei top club sul calciatore.

Ecco cos’ha detto, sulle cifre della sua valutazione economica: “Devo dire che tra le squadre più attive per Mudryk c’è l’Arsenal. Bisogna fare una proposta, poi vediamo come siamo disposti a trattare. 60 milioni li riteniamo pochi, non sono io a fare la cifra, ma la fa il mercato. Alcuni giocatori che non sono forti quanto Mudryk, valgono 100 milioni per il calciomercato”. E dunque la Juventus è avvisata sulle cifre che, ad oggi, sono totalmente fuori dai parametri dei bianconeri. Il ds stesso, ammette anche che non ci sarebbero squadre italiane in contatto per i calciatori del club ucraino.

Il ds su Cuadrado: futuro altrove?

Il ds dello Shakhtar ha parlato anche di Cuadrado, calciatore che non convince quest’anno alla Juventus: “Non è un top della Juve ad oggi, i bianconeri dovrebbero cercare qualcosa di diverso ed essere Cuadrado stesso, l’alternativa. Vanno fatte delle valutazioni, considerando anche i cinque cambi di formazione che si possono effettuare. E non credo che serve andare a prendere giocatori dall’estero, pagandoli anche tanto, quando ci sono nostri giovani calciatori interessanti”.

