Milan o Juventus? Enzo Fernndez svela il suo futuro

Il Mondiale vinto dall’Argentina ha esaltato un nome su tutti: Enzo Fernandez. Il centrocampista del Benfica è stato eletto “Miglior Giovane” del torneo in Qatar e ora tutti i fari del calciomercato sono puntati su di lui.

Qualità indiscutibili già dai tempi del River Plate, ora è il pallino di tutte le big europee che stanno provando a prenderlo per migliorare il centrocampo. Ottimo play, grande rubapalloni e soprattutto dotato di grandissima personalità, il futuro di Enzo Fernandez è chiaro e limpido: giocherà per un top club mondiale. Magari non immediatamente, ma già dalla prossima estate potrebbero aprirsi le porte di un grande futuro.

Calciomercato, quale futuro per Enzo Fernandez? Le ultime

Enzo Fernandez è la conferma più intrigante del Mondiale: ora è al centro di voci di calciomercato. Il centrocampista dell’Argentina ha vissuto da protagonista le gare in Qatar e ha vinto anche un premio personale e prestigiosissimo che confermano le sue enormi qualità. Nel suo futuro potrebbero esserci novità importanti. Ci sono tante big che vogliono portarlo tra le proprie fila perché ha mostrato qualità indiscutibili.

Dal Mondiale sono emersi nomi sconosciuti o conferme molto importanti. Investire sul talento di Enzo Fernandez sarebbe garanzia per per costruire un centrocampo sempre più forte per ogni top team.

Enzo Fernandez piace da sempre a Milan e Juventus: sarà in Serie A il suo futuro? Il centrocampista argentino si sta affermando anche con la maglia del Benfica come uno dei migliori al mondo e presto potrebbe prendere una decisione importante.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Futuro Enzo Fernandez: il suo annuncio

Enzo Fernandez è un obiettivo di calciomercato anche in Serie A. Il centrocampista del Benfica si è messo in mostra con l’Argentina in Qatar e ora è nel mirino di tutti i top team europei.

Lo stesso Enzo Fernandez ha parlato del suo futuro ai microfoni di Argentina Talk. Ha intenzione di restare al Benfica fino alla fine della stagione e solo successivamente si valuterà cosa fare.

“Non so nulla del mio futuro o se esistano già delle proposte. Questo è il lavoro dei miei agenti e valuteranno loro. Non voglio entrare in questo argomento. Ora sono concentrato solo sul Benfica perché venerdì abbiamo una partita molto importante”.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie calciomercato Milan: ecco chi firma nei prossimi giorni

Enzo Fernandez: il Real Madrid può sborsare 100 milioni

Il futuro di Enzo Fernandez potrebbe essere al Real Madrid. Dopo le prestazioni che hanno entusiasmato tutto il mondo con la maglia dell’Argentina al Mondiale in Qatar, i Galacticos stanno pensando di investire sul classe 2001 per il centrocampo del futuro e accrescere il valore della mediana, nonostante l’innesto estivo di Tchouameni e Camavinga. Il club lusitano, però, non scenderà sotto la valutazione di 100 milioni per cedere l’argentino e l’affare potrà concludersi solo in estate.

LEGGI ANCHE >>> Enzo Fernandez via: pagano la clausola rescissoria