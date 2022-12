Accordo segreto con Cristiano Ronaldo: firma per il top club

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta finalmente per essere annunciato. Il campione portoghese sta vivendo la stagione più complicata della sua carriera: sia al Manchester United che al Mondiale con il suo Portogallo è stato pesantemente criticato per non aver giocato al meglio. E con i Red Devils la storia è finita anche peggio, visto che ha rescisso il contratto e ora dovrà firmare a parametro zero.

La famiglia Ronaldo può cambiare ancora una volta destinazione e casa. Le decisioni più importanti avverranno entro qualche giorno e presto ci saranno gli annunci ufficiali: sono pronti nuovi colpi di scena di livello assoluto.

Calciomercato, accordo segreto con Cristiano Ronaldo: le ultime

La stagione di Cristiano Ronaldo cambia ancora ma continua a creare tanti quesiti ai tifosi. Anche con il Portogallo è risultato uno dei peggiori al Mondiale, tanto da essere escluso da Fernando Santos nelle partite più importanti. Il suo futuro si scrive a giorni e presto potrebbe cambiare anche quello di tutta la sua famiglia.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da definire. Con ten Hag non c’è mai stato un rapporto vero e proprio al Manchester United, tanto che anche l’allenatore olandese, in conferenza stampa, ha appena parlato di Ronaldo come un qualcosa da dimenticare per proseguire bene la stagione e tornare a giocare tutti uniti verso gli obiettivi finali.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ronaldo ha già deciso la sua prossima squadra e cambia anche il futuro del figlio. Il piccolo Cristiano jr., infatti, è pronto a prendere l’eredità del padre: già deciso il suo prossimo club.

Cristiano Ronaldo jr al Real Madrid: ma senza il papà

Cristiano Ronaldo jr firma per il Real Madrid. Il figlio di Cr7 cambierà insieme a quello del padre ha detto addio al Manchester United e ora è pronto ad iniziare una nuova, straordinaria avventura. Dopo le esperienze vissute con il padre, vestendo le maglie delle giovanili delle stesse squadre, ora è pronto a separarsi.

Secondo quanto informa AS, Cristiano Ronaldo jr è pronto a firmare per il Real Madrid. Seguirà in tutto e per tutto le orme del padre, provando a prendere la sua eredità e proseguire la grande avventura che il padre aveva vissuto in Spagna.

Il figlio di Ronaldo torna al Real Madrid dopo 4 anni lontano dalla “cantera” dei Galacticos. Da piccolissimo, infatti, aveva già vestito la maglia “blanca”, con più di 50 gol in 20 partite con le giovanili.

Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid: accordo con l’Al Nassr

Il futuro di Cristiano Ronaldo non sarà al Real Madrid. Mentre il figlio è in procinto di firmare per i Galacticos, il papà è pronto ad iniziare una nuova avventura ultramilionaria. Ha trovato l’accordo totale con l’Al-Nassr e vivrà la sua ultima esperienza calcistica in Arabia Saudita, esportando il suo marchio, in prima persona, anche in Asia. Nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche e successivamente la firma sul contratto plurimilionario per due stagioni e mezza.

