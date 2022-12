Inter: arriva il nuovo Barella dall’Argentina 💣

L’Inter ha già messo in moto il mercato in vista di gennaio e del futuro. Sono tantissime le operazioni che potrebbero concludersi in questo calciomercato di gennaio a causa dei Mondiali 2022 che si sono giocati per la prima volta nell’edizione invernale. Questo farà sì che molti club investiranno e inizieranno a girare molti soldi che possono permettere anche ai club di Serie A di fare gli investimenti prefissati dalla società.

Calciomercato Inter: colpo per il dopo Barella

Tra i tanti giocatori che piacciono in Europa di quelli dell’Inter c’è sicuramente il talento italiano Nicolò Barella che ha molto mercato e in futuro potrebbe lasciare l’Inter. Ecco che allora la società ha già individuato quello che può essere il suo erede. Perché, proprio dal mercato di gennaio o in vista del futuro, potrebbe arrivare il nuovo nome che può far sognare i tifosi e far star tranquillo l’allenatore e anche la società che sembra intenzionata a puntare forte su questo giocatore.

La proprietà ha dato indicazioni chiare agli uomini di mercato Ausilio e Marotta: bisognerà abbassare il tetto ingaggi e provare a ringiovanire la rosa. Un progetto che è già stato avviato da un po’ e ora nelle prossime settimane possono arrivare i primi sacrifici dell’Inter che andrebbe a cedere i suoi campioni per puntare su quelli del futuro. Sono tanti i giovani in rosa che sono già pronti per i colori nerazzurri e altri possono arrivare grazie al mercato.

Uno di questi ultimi sarebbe Carlos Alcaraz del Racing Club che l’Inter considera già pronto per la Serie A.

Inter: Carlos Alcaraz deò Racing Club in arrivo

Ancora una volta l’Inter pescherebbe dall’Argentina e dal Racing Club, ex squadra di Lautaro Martinez e dove tra i dirigenti c’è il grande ex Diego Milito. E’ proprio grazie a questi ottimi rapporti che l’Inter può comprare Carlos Alcaraz dal Racing Club. Il giovane centrocampista classe 2002 è considerato già uno dei migliori nel suo ruolo nel proprio paese e nonostante la giovane età potrebbe già arrivare in Italia.

In questa stagione ha messo a segno 9 gol e 2 assist e ha già giocato 42 partite. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Carlos Alcaraz del Racing Club all’Inter sarebbe l’erede perfetto di Barella che ancora non ha un vero e proprio sostituto. Un centrocampista fisico e di qualità, che sa dare tutto a centrocampo.

Inter: Carlos Alcaraz e Buchanan gli obiettivi

Carlos Alcaraz ha già dato preferenza per un trasferimento all’Inter e si può concretizzare tutto per una cifra decisamente alla portata del club italiano. Inoltre, il suo ingaggio può essere di 1 milione e questo non peserebbe affatto sulle casse della società. Un altro nome che piace, invece, per il reparto offensivo, è quello di Buchanan, giovane canadese che si è messo in mostra ai Mondiali in Qatar. Il suo prezzo, invece, si aggira sotto ai 20 milioni di euro.

