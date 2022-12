Calciomercato, Nainggolan in Italia da svincolato: ecco dove

Radja Nainggolan torna a far parlare di sé sul calciomercato: torna in Italia. L’avventura all’Anversa è finita nel peggiore dei modi per lui e ora è alla ricerca di una nuova squadra che gli possa garantire minutaggio e presenze in vista del futuro. Già a gennaio può prendere una decisione importante ma sta valutando con cura quale sarebbe la scelta migliore per lui.

Il calciomercato delle squadre italiane è già molto attivo in vista di gennaio. Con i campionati che stanno per ricominciare dopo la pausa natalizia, è tempo anche di mettere in moto le squadre mercato per investire in vista della seconda parte di stagione.

Calciomercato, Nainggolan torna in Italia: le ultime

Riuscire a migliorare le rose e a portare nuova leadership e linfa vitale negli spogliatoi potrebbe essere un toccasana per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Le soluzioni sono molteplici e riguardano sia i giovanissimi che si stanno mettendo in mostra, sia i talenti di una certa età che stanno cercando nuove avventure per tornare a mettersi in gioco come un tempo.

Secondo le ultime notizie, Radja Nainggolan può tornare nel calcio italiano nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista belga ha posto fine alla sua avventura in Belgio ed è alla ricerca di una nuova esperienza.

Calciomercato, Nainggolan torna al Cagliari?

Radja Nainggolan è svincolato e dal prossimo 4 gennaio può firmare a parametro zero. Dopo le problematiche vissute nei mesi scorsi con il presidente che aveva annunciato la risoluzione con il centrocampista, il suo ritorno in Italia non è da escludere.

Il Cagliari sta pensando di riprendere Radja Nainggolan nel calciomercato di gennaio. La dirigenza non si è nascosta e ha intenzione di far pervenire una proposta al belga, ma gli interessamenti sono tanti.

Claudio Ranieri accoglierebbe ben volentieri Radja Nainggolan al Cagliari ma ci sono diverse situazioni da tenere in considerazione. In primis, la volontà del calciatore che, essendo svincolato, può scegliere da solo la destinazione migliore e poi anche dal punto di vista puramente calcistico.

Nainggolan tra Cagliari e Monza: le ultime

Nelle scorse settimane, Nainggolan è stato accostato al Monza e potrebbe saltare l’accordo con il Cagliari. Infatti, il centrocampista belga metterà come prima scelta le offerte che andranno oltre i sei mesi di contratto, soprattutto se dovessero arrivare dalla Serie A. Il ritorno in Italia è la sua opzione preferita, anche se ci sono stati alcuni interessamenti dall’estero. I prossimi giorni saranno importanti per capire il futuro del “Ninja” Nainggolan che sembra sempre più vicino al ritorno in Italia.

