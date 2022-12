Calciomercato: Blind in Serie A, arriva subito gratis

Il calciatore ha detto addio all’Ajax ed è pronto a firmare con una nuova squadra. Perché tra soli pochi giorni sarà svincolato e già libero di approdare nel suo nuovo club. E’ arrivata la notizia ufficiale da parte del club che ha salutato il giocatore, storica bandiera della società olandese, che ora può anche arrivare in Italia per concludere la sua lunga carriera fatta di successi e grandi società. Adesso però potrebbe esserci una squadra su tutte che andrebbe a concludere il suo trasferimento.

Calciomercato Serie A: occasione Blind

Il difensore olandese classe 1990 ha concluso la sua avventura in patria con l’Ajax, la squadra con cui era cresciuto fin da piccolo per poi fare ritorno lo scorso 2018. Adesso però è finita nuovamente perché il club olandese ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza e avrà il via libera per trovare una nuova squadra. Tantissimi club possono fiutare l’occasioni di mercato andando a prendere il giocatore, perché a 32 anni ha accumulato tanta esperienza e ormai le sue pretese economiche non sono più quelle di un tempo.

Dopo aver indossato le maglie di Ajax, Groningen e Manchester United è pronto a scegliere una nuova squadra in un altro campionato. Ci sono diverse voci che confermano che continuerà a giocare in Europa e ha tutto il tempo necessario per trovare l’accordo migliore e firmare con la nuova società. Occhio anche al campionato italiano dove ci sono diverse società che hanno intenzione di migliorare il reparto di difesa.

Blind lascia l’Ajax e può firmare anche in Serie A.

Calciomercato: l’Ajax saluta Blind

Ad annunciare l’addio di Blind è stato Edwin van der Sar, presidente esecutivo dell’Ajax, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su una bandiera del club, che per 23 anni ha giocato con la maglia dell’Ajax in tutta la sua carriera, partendo proprio dalle giovanili.

Queste le dichiarazioni che Van der Sar ha voluto esporre riguardo l’addio di Blind dall’Ajax che ora può firmare con una nuova squadra anche in Serie A:

“Negli ultimi giorni abbiamo raggiunto un accordo con Blind per rescindere il suo contratto. Spero che possa trovare un altro club per concludere la sua brillante carriera”.

Serie A: Blind può andare in Belgio

Quest’anno ha già giocato 28 partite mettendo a segno 1 gol e 5 assist e per questo più squadre lo ritengono ancora ampiamente di livello importante. In Serie A Roma, Inter, Juventus e altre società possono cogliere l’occasione e ingaggiare Blind. Il suo futuro però potrebbe essere in Belgio.

Infatti, proprio in passato Inter e Roma hanno già trattato Blind ma ora è il Royal Antwerp la favorita per il suo possibile ingaggio. Il giocatore valuterà nelle prossime settimane con calma la miglior offerta. Il mese di gennaio sarà decisivo per la firma della sua nuova avventura.

