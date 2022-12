Calciomercato: sta arrivando Boga, giocherà con i rossoneri

Svolta per quanto riguarda il calciomercato Atalanta con la dirigenza che sta cedendo Boga ai rossoneri. Svelati i dettagli su questo affare.

Novità in vista per quanto riguarda il club bergamasco che è a lavoro per chiudere al più presto la trattativa relativa alla cessione dell’ex Sassuolo Boga. Il calciatore, arrivato dai neroverdi per 20 milioni di euro a gennaio 2022, non è mai entrato nelle grazie di Gasperini. L’allenatore l’ha utilizzato con il contagocce ed è per questo che ha dato mandato alla sua società di venderlo al più presto. Il ds Tony D’Amico sta accontentando il tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Atalanta, c’è un club che sta provando a prendere Boga dai neroazzurri. L’affare può chiudersi nella prima settimana di gennaio 2023, quando si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Un colpo a sorpresa per la società che sta superando la concorrenza della Fiorentina, da tempo sono sulle tracce del francese.

Calciomercato Atalanta: niente Fiorentina, i rossoneri prendono Boga

Italiano aveva inserito Boga nella lista dei giocatori da prendere per la Fiorentina. Nonostante l’accordo tra le parti, con l’attaccante che aveva dato il suo ok alla trattativa, i viola non hanno più raggiunto un’intesa con l’Atalanta. Adesso il club bergamasco sta chiudendo con un’altra società.

E’ il quotidiano britannico The Sun a svelare la notizia in merito all’approdo nel prossimo calciomercato di Boga al Bournemouth. Alla fine il club inglese potrebbe avere la meglio rispetto alla Fiorentina e al Leicester.

Ultime Atalanta: Boga al Bournemouth, i dettagli

Gasperini non vede l’ora di liberarsi del giocatore. Anche nell’ultimo ritiro, durante la pausa Mondiali, il calciatore non è stato preso in grande considerazione dal tecnico che ha ormai scaricato Boga dall’Atalanta. Il futuro del francese può essere in Premier League, al Bournemouth, nel prossimo calciomercato di gennaio 2023 i due club potrebbero trovare un accordo. Intanto la Fiorentina spera ancora nella possibilità di prendere il calciatore.

Atalanta, quanto costa Boga

Il club neroazzurro di Bergamo aveva chiuso preso dal Sassuolo Boga per 20 milioni di euro. Adesso l’Atalanta vuole recuperare parte dell’investimento. La società vuole liberarsi del calciatore nella prossima sessione di calciomercato: ci sono buone possibilità che vada al Bournemouth ma in lizza c’è sempre la Fiorentina, anche se i viola non sono disposti a prenderlo a titolo definitivo ma soltanto in prestito con diritto di riscatto. Ed è questo aspetto che sta frenando l’affare tra le due società italiane. Il club inglese, invece, è disposto ad accontentare le richieste dell’Atalanta.

