Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nell’Assemblea dei Soci Juve è arrivato Luciano Moggi che, a sorpresa, ha preso parte all’incontro. Tifosi spiazzati dalla presenze dell’ex dirigente bianconero, che ha legato la sua storia ai successi della Vecchia Signora nei primi anni 2000 e all’inchiesta Calciopoli che portato i bianconeri nel 2006 in Serie B. Svelati i motivi della presenza di Moggi nel corso dell’Assemblea degli azionisti Juve.

Juventus, sorpresa Moggi: l’intervento all’Assemblea degli azionisti

Una presenza ingombrante quella di Luciano Moggi che quest’oggi ha preso parte all’Assemblea degli azionisti della Juventus. Tifosi entusiasti del suo ritorno in bianconero, prima dell’intervento l’ex dirigente è stato accolto con un boato ed un forte applauso da parte dei soci bianconeri.

In molti, adesso, si chiedono il motivo della presenza di Moggi a questa riunione. Il dirigente ha legato il suo nome alla Vecchia Signora visto che è stato a lungo il deus ex machina del club bianconero, dal 1994 al 2006. Tanti trofei ma anche sconfitte. Nel cuore e nell’anima ha sempre tenuto una forte passione per i colori bianconeri.

Ed è per questo che Moggi ha deciso di acquistare le azioni della Juventus: anche lui, infatti, è un piccolo azionista del club. Per questa ragione ha preso parte all’Assemblea dei soci.

Juventus, le parole di Moggi su Agnelli

Questo l’intervento dell’ex dirigente della Juventus Moggi intervenuto quest’oggi all’Assemblea degli azionisti

Su Agnelli: “Inchiesta Consob? Io posso solo ringraziare Andrea per ciò che ha fatto in questi anni alla Juventus, ha vinto 9 scudetti che sicuramente non si vincono con facilità. Chi sta dentro conosce le difficoltà che si devono superare per ottenere la vittoria. Dico anche che, però, la società non si è mai difesa o non l’ha saputo fare. Ha lasciato cadere tutte le accuse che venivano gettate addosso ed è per questo che la Juve è diventata un giocattolo in mano a tanti”.

Juventus, Moggi è tornato a parlare di Calciopoli

L’ex dirigente della Juventus Moggi è tornato sul discorso relativo a Calciopoli.

Su Calciopoli: “Io e la Juve siamo stati indicati i soli colpevoli di cose che, però, avevano fatto gli altri. Noi abbiamo sempre vinto sul campo e mai rubato nulla a nessuno. Semmai sono gli altri che hanno rubato, ricordo a tutti il caso Nakata e la pioggia di Perugia. Per questo colgo l’occasione per omaggiare Agnelli e regalargli una chiavetta usb con tutto il materiale su Calciopoli”.

