Juventus: la nuova società fa fuori Allegri, la scelta

E’ partito già il nuovo progetto della Juventus che nelle scorse settimane ha visto dare le dimissioni di tutto il CdA con il presidente Agnelli che tra i primi ha annunciato l’addio rinunciando al contratto e firmando l’addio. Ora però la Juve già sta pensando al futuro e lo farà con delle nuove figure che valuteranno al meglio tutto quello che in casa Juve può portare a risultati positivi. Anche il futuro dell’allenatore al momento è sott’esame e presto potrebbe arrivare ad una svolta importante.

Juventus: addio Allegri

I tifosi della Juve non sono per niente rimasti felici di quanto fatto in questi anni dopo il ritorno di Allegri alla Juventus che in termini di risultati è stato molto deludente. Lo scorso anno è stato uno dei peggiori degli ultimi 15 anni e quest’anno potrebbe essere iniziato ancor peggio dell’altro. Perché ora la Juve non si gioca più già nemmeno la Champions League. Sono già stati sondati i nomi di alcuni allenatori che possono far comodo al club bianconero, ma al momento resta Allegri l’allenatore della Juventus.

Il futuro del tecnico, chiaramente, è legato ai risultati e ora non c’è più nemmeno il presidente Andrea Agnelli con cui l’allenatore vanta un rapporto straordinario. Adesso sono la società Juve e l’allenatore, che dovranno continuare a lavorare per il bene del club con rispetto reciproco e qualità per ottenere risultati.

La Juventus ha Allegri a rischio del posto di allenatore.

Juventus: Allegri confermato allenatore

Al momento, come svela Repubblica, non ci sono segnali riguardo un possibile esonero di Allegri dalla Juventus. C’è grande serietà e serenità nell’ambiente bianconero dopo la tempesta che ha spazzato via tante figure di livello.

Presto potrebbero arrivare degli aggiornamenti importanti, ma ad oggi la Juve valuta soltanto quello che può essere il futuro dell’allenatore per evitare doverosi cambi in corso in questa stagione.

Esonero Allegri: la scelta della Juve

Allegri non è a rischio esonero nella Juventus al momento, ma non è detto che la società possa pensare di far fuori l’allenatore se dovessero arrivare ancora altri problemi di questo tipo. Tra i tecnici scelti ci sarebbero anche quelli che porterebbero ai nomi di Zidane e Tuchel.

