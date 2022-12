Juventus: colpo dall’Argentina, lo comprano a 35MLN 💣

Il Mondiale in Qatar del 2022 si è concluso con la vittoria dell’Argentina di Leo Messi che, insieme a tanti altri compagi di squadra che si sono rivelati determinati, è riuscito a riportare la Coppa del Mondo nel proprio paese dopo 36 anni. Intanto, dopo i Mondiali 2022 il calciomercato si accende e la Juventus è pronta a chiudere un acquisto davvero importante e che faccia impazzire i tifosi in vista del resto della stagione e del futuro. Perché uno dei migliori giocatori del torneo in Medio Oriente che ha vestito la maglia dell’Argentina è pronto ad accettare l’offerta del club bianconero.

Calciomercato Juventus: colpo dal Mondiale

Nonostante i tanti problemi economici e anche legati alla Giustizia Sportiva e Ordinaria, la Juve guarda in avanti e con la nuova società sta già progettando quello che può essere il futuro della Juve che dovrà essere per forza vincente dopo anni di alto livello. Nella strategia della Juventus c’è l’opportunità di provare a chiudere l’acquisto di diversi giocatori già a gennaio visto che alcuni andranno via perché in scadenza di contratto nel 2023 e altri saranno ceduti. Per questo la Juve vuole rinforzare con giocatori di qualità , quantità e soprattutto vincenti la propria rosa.

Diversi i nomi che sono spuntati fuori nelle ultime settimane e tra i reparti da ritoccare c’è quello di centrocampo, dove pare che andrà via a zero Rabiot e altri saranno venduti. Per questo motivo la Juventus sta già considerando la possibilità di andare a comprare Mac Allister per il ruolo di centrocampo. Stiamo parlando di uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il Mondiale, che per molti ha rappresentato una vera sorpresa.

La Juve vuole ingaggiare Mac Allister.

Juventus: Mac Allister in cima alla lista di Allegri

Secondo le ultime notizie riportate da La Repubblica, la Juventus vuole comprare Mac Allister dal Brighton sotto consiglio di Allegri. L’allenatore bianconero lo considera perfetto per il suo sistema di gioco e il classe 1998 potrebbe portare muscoli e qualità in vista dell’addio di Rabiot che sembra ormai sempre più scontato a giugno prossimo.

Il suo compagno di squadra Enzo Fernandez sembra già fuori mercato per la Serie A, ecco perché ora la Juve si è concentrata in maniera seria per l’ingaggio di Mac Allister.

Mac Allister Juventus: il prezzo

In stagione ha già segnato 5 gol con la maglia del club inglese allenato da Roberto De Zerbi, mentre al Mondiale in 6 partite giocate ha siglato 1 rete e 1 assist. E’ stato decisivo per la vittoria dell’Argentina della Coppa e per questo motivo ora il prezzo del trasferimento di Mac Allister alla Juventus è di 35 milioni di euro circa. Molto meno rispetto alla valutazione fatta per Milinkovic Savic, altro centrocampista che piace molto ad Allegri.

