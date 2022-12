Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato. Aumentano le possibilità di vedere in Serie A Isco: il trequartista spagnolo è nel mirino della big. L’allenatore stravede per lui ed ha già dato l’ok per la chiusura della trattativa. Dalla Spagna sono sicuri e rilanciano questa bomba di mercato relativo al futuro dell’ex Real Madrid che finalmente può sbarcare in Italia. Svelati tutti i dettagli sul club che è pronto a mettere a segno questo colpo sensazionale.

Calciomercato Serie A: svolta per Isco, sta arrivando

Il club è a lavoro per portare in Italia il giocatore che ha da poco chiuso, in modo definitivo, la sua esperienza al Siviglia. Nonostante l’età, il giocatore può ancora dire la sua e fare la differenza in un campionato difficile come quello italiano. Ne è consapevole l’allenatore che sarebbe entusiasta del suo arrivo. Già in passato, infatti, quando Isco militava al Real Madrid, aveva chiesto l’acquisto del trequartista.

Adesso l’affare si può concretizzare. Dopo l’addio dal Siviglia, Isco è attualmente svincolato e può firmare gratis con qualunque club. Il calciatore ha tantissime corteggiatrici e tra queste c’è anche una società italiana che è pronta a convincere il giocatore.

C’è Allegri che vuole prendere e portare alla Juventus Isco nel prossimo calciomercato di gennaio 2023.

Isco alla Juventus, la suggestione

Isco è di nuovo svincolato dopo aver accettato di rescindere il suo contratto con il Siviglia. Dalla Spagna sono sicuri di un fatto: sulle sue tracce c’è il club bianconero. Massimiliano Allegri vuole portare alla Juventus Isco nel prossimo calciomercato. Il tecnico vuole aggiungere classe ed esperienza alla rosa della Vecchia Signora.

Juventus, Isco arriva gratis

Una vera e propria occasione di mercato per la Juventus che può prendere Isco a parametro zero a gennaio 2023. Il giocatore è attualmente svincolato, dopo aver rescisso il suo contratto con il Siviglia. Sulle sue tracce ci sono anche altri club, come i Wolves, ma al momento i bianconeri sono in corsa per il 30enne spagnolo. A riportare la notizia è fichajes.net

