Serie A: stanno comprando Jorginho, c’è l’accordo 💣

Ci sono alcune società pronte ad intervenire tra il mercato di gennaio e il prossimo estivo con acquisti importanti tra Serie A e altri campionati. Tra questi ci sarebbe anche quello di Premier League che farà muovere molti milioni e giocatori. Questo permetterà di trovare grandi occasioni che possono aprirsi già nella prossima finestra di calciomercato. C’è un nome di un giocatore italiano che può rappresentare qualcosa di importante.

Calciomercato Serie A: colpo Jorginho

Il centrocampista italiano è stato spesso accostato per un ritorno in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Hellas Verona e Napoli per anni è partito per andare a vincere tutto quello che poteva con il Chelsea e ora si apre l’occasione di mercato per tornare in Serie A. Già più volte molte squadre italiane hanno provato a a chiudere, ma ci sono sempre stati diversi ostacoli. Questa volta potrebbe arrivare la svolta.

E’ uno dei migliori inizi di stagione di sempre per quanto riguarda un club che in Inghilterra sta stupendo tutti. E’ da agosto che non perde il Newcastle (2-1 col Liverpool) poi 13 risultati utili di fila tra campionato e coppa inglese, con 9 vittorie e 4 pareggi, ma è l’andamento in Premier a sorprendere e convincere tutti che ormai il nuovo progetto dello sceicco col Newcastle va avanti e funziona. Perché sono 6 le vittorie di fila che permettono al club di essere al secondo posto in classifica a -7 dal primo posto. Ora anche il mercato può fare la differenza con nuovi colpi.

Jorginho può lasciare il Chelsea e firmare con il Newcastle.

Newcastle: Jorginho il primo obiettivo

Il Newcastle è pronto ad acquistare Jorginho dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Magpies continuano a sondare il mercato per provare a completare la rosa con grandi campioni e nel mirino c’è il 31enne in uscita dal Chelsea con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Newcastle: Jorginho firma, occhio alla Serie A

Tutto fermo per il rinnovo con il Chelsea di Jorginho che può firmare col Newcastle. Occhio però anche alle squadre italiane in vista del prossimo mese di gennaio.

