Inter, cessione shock ma tifosi felici: colpo d’oro di Marotta

Il calciomercato di gennaio sarà importante per migliorare la rosa dell’Inter. Il Mondiale in Qatar potrebbe portare ad opportunità diverse, con diversi calciatori che decideranno di cambiare aria per fare nuove esperienze. I nerazzurri stanno già stilando la lista dei colpi da mettere a disposizione di Inzaghi ma si guarda anche all’estate, cioè al momento in cui si potrebbe dare meno importanza alle “spese” e, soprattutto dove potrebbero avvenire cessioni importanti.

Calciomercato Inter, colpo straordinario dopo la cessione: le ultime

L’Inter non ha perso i suoi top player in estate ma il calciomercato estivo potrebbe portare a diversi addii. La tifoseria ha chiesto miglioramenti importanti in vista del futuro ma molto presto potrebbero anche arrivare cessioni di livello. Ci sono tante situazioni da tenere sotto controllo per la dirigenza nerazzurra, con sirene estere che fanno paura per tutti i tifosi del “biscione”. Intanto, però, Marotta e Ausilio stanno muovendo i primi passi verso la prossima stagione e studiando colpi a sorpresa.

Tanti calciatori dell’Inter si sono messi in mostra nell’ultimo periodo. Tra Champions League e Mondiale è facile aver attirato gli interessi delle super big europee che preoccupano Inzaghi. I nerazzurri potrebbero perdere diversi calciatori di livello assoluto e ci sarà bisogno di andare a prendere sostituti all’altezza per evitare un calo sia in termini sportivi che di appeal.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Inter ci sarà una grossa cessione in estate ma Marotta ha già prenotato il sostituto. I tifosi sono già entusiasti di quanto potrà accadere nelle prime settimane della prossima stagione.

Calciomercato Inter, addio Dumfries: Mazraoui il sostituto

Denzel Dumfries è il nome in cima alla lista dei sacrificabili dell’Inter nel calciomercato estivo. L’olandese si è ben messo in mostra con la maglia nerazzurra e anche al Mondiale con l’Olanda, tanto da aver confermato alle grandi d’Europa il suo valore e la voglia di andarlo a prendere a fine stagione. Per l’Inter è incedibile a gennaio ma per giugno sono in arrivo offerte di grandissimo livello.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la cessione di Dumfries porterà i nerazzurri all’assalto per Noussair Mazaraoui. Il terzino del Bayern Monaco è arrivato la scorsa estate a parametro zero in Baviera e pian piano si sta prendendo la scena in Bundesliga. Ha messo in mostra il suo talento anche al Mondiale, con la maglia del Marocco, ed è diventato un sogno per Marotta.

In caso di addio a Dumfries diventerebbe lui l’obiettivo primario dell’Inter. L’affare resta comunque molto complesso perché pian piano sta diventando il titolare di fascia con Nagelsmann.

Inter su Mazraoui dopo Dumfries: le cifre

Il colpo Mazraoui per l’Inter sarà possibile solo in caso di cessione di Dumfries. L’olandese ha molto mercato e potrebbe partire per cifre molto importanti. In caso di addio, il primo nome sarebbe quello del marocchino ma le cifre che chiede il Bayern Monaco potrebbero essere proibitive. Serviranno almeno 30 milioni per strappare il classe ’97 al club bavarese.

