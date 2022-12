Il calciomercato dell’Inter cambia il futuro di Lautaro Martinez? Il ‘Toro’ ha firmato il rinnovo di contratto qualche mese fa ma a fine stagione potrebbe essere il sacrificato per risanare i bilanci del club. Ha vinto il Mondiale con l’Argentina, anche se non da protagonista aasoluto e ora su di lui ci sono di nuovo gli occhi delle grandi d’Europa che proveranno a strapparlo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter: vogliono Lautaro Martinez: le ultime

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter potrebbe cambiare radicalmente. L’attaccante argentino ha rinnovato pochi mesi fa ma non è certo della permanenza. Il futuro del centravanti non è ancora chiaro ma potrebbe essere lontano dalla Serie A. Dopo un’estate vissuta con grandi difficoltà di permanenza, anche al termine della stagione si parlerà di Lautaro.

La vittoria dell’Argentina al Mondiale – con il suo contributo sui calci di rigori contro la Francia – ha aumentato le possibilità di mercato di tuttit i calciatori argentini. Anche Lautaro Martinez è finito sotto la lente d’ingrandimento delle big, anche di più rispetto a quanto accadeva in passato.

Secondo le ultime notizie di mercato, sulle tracce di Lautaro Martinez ci sono diverse squadre. L’Inter resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro ma spera di poterlo trattenere il più a lungo possibile.

Calciomercato Inter: ecco il futuro di Lautaro Martinez

Lautaro oggi è l’unico attaccante che per l’Inter è anche un patrimonio economico, oltre che tecnico. È il motivo per cui, di fronte a qualsiasi scenario in uscita dei nerazzurri, il nome di Lautaro salta sempre fuori. Il ‘Toro’ piace a tutti, piace anche oggi che con il Mondiale non è stato tra i migliori. Ma l’argentino ha già preso posizione un anno fa e non ha intenzionedi cambiarla.

All’Inter ha trovato la dimensione ideale, in termini di vita e di lavoro. Con i nerazzurri sta bene e si sente bene e non vede alcun motivo per cambiare indirizzo. Neppuredi fronte alle voci delle ultime settimane, di fronte alle quali ha ribadito il suo pensiero alla società .

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora all’Inter. Ha un contratto lungo e importante economicamente, sta bene e vuole vincere in nerazzurro.

Inter, su Lautaro Martinez c’è il pressing delle big

Il futuro di Lautaro Martinez sembra ben saldo all’Inter. Ha il contratto in scadenza nel 2026, ha firmato circa un anno fa e non sembra minimamente intenzionato a cambiare maglia. Potrebbe cambiare, invece, i partner d’attacco e questo potrebbe rappresentare una difficoltà personale con i nerazzurri. Ma non ci sono, ad oggi, possibilità di addio, nonostante il forte e continuo pressing di Arsenal, Tottenham e Chelsea. Dalla Premier ci provano, l’Inter e il Toro rispediscono sempre tutto al mittente.

