Roma: trasferimento pronto, si realizza il suo sogno 💣

Il calciomercato è pronto a partire tra pochi giorni con il mese di gennaio che sarà molto movimentato anche per la Roma. Dopo i Mondiali 2022 saranno tanti gli investimenti che inizieranno a girare in vista del futuro. Perché diversi giocatori in Serie A possono muoversi cambiando maglia ma restando sempre nel campionato attuale. Ci sono delle novità che riguardano anche il club della Roma allenato da José Mourinho.

Roma: pronto a cambiare maglia

Perché un giocatore sarebbe pronto al trasferimento e a lasciare il suo attuale club e compagni di squadra per andare a firmare con la società dei suoi sogni. Ci sarebbero dei contatti già avviati tra le parti che possono portare il calciatore a giocare da subito a gennaio con una nuova squadra. Tra i compagni di squadra il giocatore italiano potrebbe ritrovare molti che già vive nella Nazionale.

Infatti, Frattesi e Zaniolo (i due giocatori in foto) possono giocare alla Roma insieme. In questa stagione il centrocampista del Sassuolo ha già messo a segno 4 gol, confermandosi ancora una volta uno di quei giocatori capaci di segnare molto nel nostro campionato, grazie alla sua capacità di inserirsi sempre in maniera perfetta negli spazi.

Frattesi è pronto al trasferimento alla Roma che sogna da tempo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma: Frattesi il sogno, incontro con l’agente

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma può comprare Frattesi e ha in programma un incontro. Infatti, il responsabile del mercato Tiago Pinto dovrà vedersi con l’agente del giocatore e poi provare a parlare anche con il Sassuolo. c’è la netta sensazione che l’affare si possa chiudere, con l’inserimento anche di giovani calciatori pro Sassuolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: il ritorno di Moggi all’assemblea degli azionisti

Roma: il prezzo di Frattesi, due giocatori al Sassuolo

Il Sassuolo valuta Frattesi 30 milioni di euro e la Roma può inserire nella trattativa Bove e Volpato, che sono tra i due giovani calciatori più ricercati al momento in Italia.

Decisive saranno le prossime settimane e anche l’incontro tra le parti. Sono molte le squadre interessate al giocatore in Italia e all’estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: fissate le visite mediche, accordo con Cristiano Ronaldo