Calciomercato: De Gea in Serie A, c’è il via libera ufficiale 💣

Ultimissime di calciomercato con il Manchester United pronto a liberare il suo storico portiere per farlo approdare in un nuovo campionato. Ci sono delle valutazioni in corso in casa Manchester che da quando ha avviato il nuovo progetto con Ten Hag in panchina ha già pensato di fare molti cambi. C’è una scelta definitiva da parte del club inglese che porta a pensare che il prossimo anno non giocherà più con la maglia dei Red Devils il portiere.

Manchester United: via De Gea, la decisione

Il Manchester United non vede l’ora che arrivi il calciomercato invernale per iniziare a fare degli investimenti con operazioni in entrata, che dipenderanno molto anche da quelle in uscita. Il club inglese ha deciso di avviare un nuovo progetto e fare fuori diversi giocatori che in questi anni sono stati importanti. Uno di questi è De Gea che lascerà il Manchester United.

Secondo le ultime notizie di mercato sul portiere del Manchester United, sembra tutto già deciso riguardo la sua partenza e il giocatore che arriverà per sostituirlo. Infatti, il club inglese ha già trovato il giocatore che prenderà il suo posto tra gennaio e la prossima estate.

Il Manchester United è pronto ad acquistare Bono e lasciar andar via De Gea.

Manchester United: Bono al posto di De Gea

Ad oggi il Manchester United vuole sostituire De Gea comprando Bono. Il portiere che ha vinto il trofeo Zamora la scorsa stagione e si è messo in mostra ai Mondiali con il Marocco con prestazioni spettacolari. Il giocatore è valutato dal Siviglia circa 40 milioni di euro.

Una valutazione che non spaventa affatto il club inglese, per questo motivo il Manchester United può chiudere l’ingaggio di Bono con un’offerta in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato: De Gea in Serie A

Può arrivare l’occasione di David De Gea di firmare in Serie A dopo l’addio dal Manchester United che starebbe comprando Bono per la porta in vista del futuro. Il portiere spagnolo piace a tanti club in Italia e può essere la scelta giusta, in particolare per Juventus e Inter che possono cambiare ancora.

