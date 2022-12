Calciomercato, fissate le visite mediche: accordo con Cristiano Ronaldo🤝🏻

E’ atteso solo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Cristiano Ronaldo che ha, finalmente, trovato squadra. Svolta per il campione portoghese che è pronto a sottoscrivere il nuovo contratto. Già fissate, anche, le visite mediche di rito. Dopo la delusione Mondiale e l’addio dal Manchester United, il calciatore è pronto ad iniziare una nuova avventura. Una decisione importante per la sua carriera da calciatore, ecco dove giocherà nel 2023.

Calciomercato: svolta Ronaldo, sta firmando

Arrivano le ultimissime notizie riguardo l’arrivo di Cristiano Ronaldo che ha scelto il suo prossimo club. Dopo l’addio dal Manchester United, il portoghese si è convinto ed ha deciso di sposare un nuovo progetto tecnico. Avrà un ruolo di primissimo piano all’interno della società .

Dopo aver inseguito a lungo una squadra europea, alla fine il calciatore ha scelto di andare in un club arabo. A vuoto, infatti, gli ultimi tentativi di Mendes di piazzare il giocatore in un club di primo piano della Champions League. Tutti hanno deciso di non puntare su CR7 che si è dovuto accontentare.

Accordo raggiunto con l’Al Nassr che ha già fissato le visite mediche di Cristiano Ronaldo. A riportare la notizia è CBS.

Cristiano Ronaldo, niente Europa: visite mediche con l’Al Nassr

Alla fine il calciatore si è dovuto arrendersi: dopo l’addio dal Manchester United non proseguirà la sua carriera in Europa. Nonostante l’insistenza di Jorge Mendes, alla fine sarà l’Al Nassr a prendere Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato: già fissate le visite mediche. Arriverà a parametro zero e firmerà un contratto faraonico con il club arabo.

Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, contratto faraonico

Secondo le ultimissime notizie di calciomercato, il club arabo ha chiuso per portare all’Al Nassr Cristiano Ronaldo nel corso del prossimo calciomercato. Cifre stellari per il campione portoghese che sarà anche ambasciatore per la candidatura dell’Arabia Saudita ai Mondiali del 2030. Guadagnerà circa 200 milioni a stagioni e sarà simbolo e stella del campionato dell’Arabia Saudita.

