Calciomercato, Scaloni in Europa: annuncio sul futuro del ct

Importanti novità arrivano sul futuro di Lionel Scaloni nel prossimo calciomercato. Dopo aver riportato al trionfo l’Argentina in un Mondiale per la prima volta dal 1986, il tecnico Albiceleste potrebbe clamorosamente lasciare il suo incarico da ct per accettare uno delle tante panchine in Europa che gli sono state proposte. In merito a questo è arrivato nel ultime ore un annuncio importante, che definisce una volta e per tutte il futuro di Scaloni sulla panchina della Nazionale argentina.

Calciomercato, addio Argentina per l’Europa: le ultime sul futuro di Scaloni

Dopo l’esperienza da vice prima al Siviglia e poi sulla panchina dell’Albiceleste, Lionel Scaloni ha avuto la sua opportunità da ct portando al trionfo la Nazionale argentina prima in Copa America nel 2021 (a 28 anni dall’ultima volta) e poi in quest’ultimo Mondiale (a 36 anni di distanza da Mexico ’86).

A seguito di questo Lionel Scaloni è ad oggi diventato uno dei tecnici più richiesti dell’intero panorama calcistico europeo, e nelle prossime settimane potrebbero inevitabilmente arrivare offerte allettanti che potrebbero indurlo a lasciare la panchina dell’Albiceleste per intraprende la sua prima avventura su una panchina di club.

In merito a questo alla stampa argentina il Presidente dell’AFA Claudio Tapia ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Lionel Scaloni nel prossimo calciomercato che non lasciano spazio al dubbio.

Calciomercato Scaloni: addio all’Argentina? L’annuncio

Subito dopo la vittoria al Mondiale diversi sono stati i top club europei che hanno bussato alla porta dell’AFA per chiedere informazioni su Lionel Scaloni. Il ct argentino è ad oggi il tecnico più desiderato al mondo, e questo potrebbe indurlo a lasciare l’Albiceleste dopo aver vinto ben 3 trofei negli ultimi quattro anni, facendo addirittura meglio degli undici precedenti ct della Nazionale.

Nelle ultime settimane si sono infatti intercorse diverse notizie sul futuro dell’argentino, ma il Presidente dell’AFA Claudio Tapia ha una volta e per tutte posto fine ad ogni dubbio annunciato il futuro di Lionel Scaloni:

“Scaloni via? Assolutamente no. E’ il ct dell’Argentina, e visto che siamo entrambi uomini di parola sono sicuro che continuerà con noi.”

Scaloni confermato ct fino al 2026: è ufficiale

A seguito delle dichiarazioni di Claudio Tapia Lionel Scaloni è stato confermato a ct del’Argentina fino al Mondiale 2026. L’ex vice di Sampaoli avrà dunque il compito di guidare l’Albiceleste anche nel prossimo Mondiale in Nord America, con l’obiettivo di difensore il titolo e poter diventare la prima Nazionale a bissare la vittoria in una Coppa del Mondo.

