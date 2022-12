Vlahovic, la verità sull’infortunio: la Juve fissa il rientro, la data 😥

Si alimentano i dubbi legato a Dusan Vlahovic. Tra infortunio e voci di mercato, il centravanti della Juventus non è ancora rientrato a pieno regime. Ad ammettere tutto è stato Massimiliano Allegri. Intanto arrivano le ultimissime riguardo lo stato di salute dell’attaccante. E’ già stata fissata la data per il suo rientro in campo. Ecco quando potrebbe rientrare a disposizione del mister.

Vlahovic, tra infortunio e voci di mercato, Juve in attesa

Prima parte di stagione discreta a livello realizzativo per Dusan Vlahovic. Numeri diversi rispetto ad un anno fa, quando era alla Fiorentina. Fino a questo momento il bomber ha totalizzato 7 reti in 15 partite totali tra Champions League e Serie A. E anche nei Mondiali in Qatar non è stato protagonista, mettendo a segno soltanto un gol.

Al di là di ciò il giocatore continua ad attirare l’attenzione di top club europei. Dall’Inghilterra sono sempre più insistenti le voci riguardo l’approdo all’Arsenal di Vlahovic, per esempio. La Juve, dal canto suo, è disposta a trattare nel caso in cui arrivasse una proposta da 90 milioni. Al momento, però, non c’è nulla di concreto: solo rumors. Intanto emergono le ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche dell’attaccante che dopo essere rientrato a Torino, dopo il Mondiale in Qatar, non si è ancora allenato con la squadra.

Ecco come sta l’attaccante della Juventus Vlahovic, spunta la data del suo rientro in campo.

Juventus, infortunio Vlahovic: quando torna

A riportare la notizia è Sky Sport, che rivela le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic che è ancora alle prese con la pubalgia. La Juventus ha fissato la data del suo rientro. Difficilmente tornerà in campo alla prima di campionato del 2023 contro la Cremonese, Allegri non vuole rischiarlo. Probabile che torni a disposizione contro l’Udinese.

Vlahovic soffre di pubalgia, le sue condizioni

C’è ancora incertezza, dunque, riguardo i tempi di recupero di Dusan Vlahovic con la Juventus: il serbo soffre di alcuni problemi derivanti dalla pubalgia. Il giocatore ha già saltato alcune partite di campionato. Il rischio per Allegri è quello di riaverlo a metà gennaio 2023. Attesi sviluppi nelle prossime settimane.

