PSG: Messi festeggia, la risposta di Mbappe e Neymar 😱

Non sarà facile in casa Paris Saint Germain gestire il clima dopo il Mondiale 2022 in Qatar. Perché Neymar col suo Brasile è uscito in anticipo in maniera inaspettata dalla competizione, mentre Mbappe con la Francia ha peso contro il compagno di squadra al PSG, Messi con la sua Argentina. Continuano i festeggiamenti nel paese per la vittoria della competizione 36 anni dopo l’ultima volta e ora per il club francese sarà complicato.

PSG: clima teso per il club

Messi ha vinto con l’Argentina e non sarà per niente una passeggiata gestire tutta questa situazione per il PSG che ha tutti i campioni in rosa. Inoltre, mentre Mbappe, dopo la finale persa, è subito tornato a disposizione di compagni e società, il vincitore Messi è rimasto in Argentina per godersi il momento e le vacanze.

Sono stati proprio i due calciatori perdenti a dare un segnale piuttosto forte alla società e a tutti i tifosi in vista della stagione in corso, dove in molti si aspettano risultati importanti dopo la delusione dello scorso anno.

Arriva la risposta di Neymar e Mbappe a Messi dopo il Mondiale.

PSG: Neymar e Mbappe subito a diposizione

Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, Kylian Mbappe e Neymar saranno a disposizione per la partita del Paris Saint Germain contro lo Strasburgo per mercoledì 28 dicembre. Nulla da fare, invece, per Messi che resterà ancora a riposo in Argentina dopo la vittoria da protagonista del Mondiale con la sua Nazionale.

Un segnale forte dei due calciatori dopo la delusione del Mondiale. Perché ora Neymar e Mbappe con il PSG hanno voglia di vincere e possono farlo con la Champions League che da anni è diventata una vera ossessione per il club francese.

Formazioni PSG Strasburgo

Subito in campo Mbappe e Neymar nelle formazioni di PSG Strasburgo, partita che vale per il ritorno al campionato dopo la lunga pausa dei Mondiali. Queste le possibili scelte dei due allenatori per la gara di Ligue 1:

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Mbappe, Neymar.

STRASBURGO (3-5-2): Sels; Dijku, Nyamsi, La Marcha; Dagba, Sissoko, Prcic, Bellegarde, Delaine; Gameiro, Diallo.

