Calciomercato: De Paul in Serie A, Simeone blocca il sostituto

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro del calciatore argentino dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul che può salutare la Spagna nel prossimo calciomercato. Simeone ha già bloccato il sostituto. Ecco tutti i dettagli in merito a questo doppio affare di mercato da parte del club spagnolo.

De Paul in Serie A, la svolta

L’Atletico Madrid continua a cercare giocatori per rinforzare la squadra di Simeone. In attesa di capire i futuri acquisti, il club è a lavoro per piazzare alcuni giocatori in uscita. Anche perché il club ha bisogno di muovere il mercato in uscita.

Tra i giocatori in vendita che potrebbero finire in Serie A c’è anche Rodrigo De Paul pronto a salutare l’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato.

Alexis Mac Allister arriverebbe al posto di De Paul all’Atletico Madrid nel corso del prossimo mercato di gennaio 2023.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

De Paul in Serie A e Mac Allister all’Atletico Madrid

Secondo le ultime notizie riportate dal ‘Daily Mail‘, Mac Allister può finire all’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato al posto di De Paul.

Diego Pablo Simeone ha bisogno di un uomo come Alexis Mac Allister. Sarebbe il giusto equilibrio per il centrocampo del club spagnolo. Inoltre l’argentino è giovanissimo, 23 anni, ed è il leader del Brighton in Premier League. Avrebbe tutte le qualità per passare all’Atletico Madrid dopo aver disputato un super Mondiale in cui ha attirato l’attenzione di mezza Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Pallone d’Oro 2023: annunciato il vincitore a sorpresa

Inter e Milan su De Paul

Nel caso in cui arrivasse il centrocampista argentino, si aprirebbero le porte all’addio di De Paul che interesse a Milan e Inter nel corso del prossimo calciomercato di gennaio 2023. Il calciatore è finito in lista di sbarco, Simeone è pronto a piazzarlo per recuperare soldi da investire nel prossimo mercato di gennaio 2023. Oltre a lui c’è anche Carrasco in vendita. Dopo l’eliminazione dalla Champions League la società spagnola ha bisogno di liquidità per sbloccare il mercato in entrata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato: Kalvin Phillips in Serie A nel 2023, c’è il prestito