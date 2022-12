Calciomercato: Kalvin Phillips in Serie A nel 2023, c’è il prestito

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro del centrocampista inglese che è pronto a lasciare il Manchester City. E’ rottura totale con Guardiola dopo le recenti dichiarazioni contro il giocatore che è arrivato proprio quest’estate dal Leeds per 50 milioni di euro. Era arrivato come uno dei grandi acquisti della Premier League, ma qualcosa è andato storto in questo suo impatto con il club inglese di Manchester.

Manchester City: Kalvin Phillips cacciato da Guardiola

Il giocatore classe 1995 è stato uno dei grandi calciatori della Premier League della Nazionale inglese degli ultimi anni con la maglia del Leeds, per questo motivo è arrivato il grande salto di qualità con il trasferimento al Manchester City. Ma con Guardiola non c’è stato grande feeling per questo motivo il giocatore non è sceso in campo con regolarità e anche ai Mondiali non ha avuto molte occasioni di mettersi in mostra dopo un Europeo da protagonista lo scorso anno. Ora però arrivano aggiornamenti importanti in ottica mercato.

Perché le recenti dichiarazioni di Guardiola contro la forma fisica di Kalvin Phillips hanno alzato un polverone al Manchester City che potrebbe pensare di mandarlo via. Ecco che allora si scatenano tante situazioni che possono portare anche ad un nuovo trasferimento del calciatore nel 2023, ma anche già stesso nella prossima sessione di mercato invernale che aprirà tra qualche giorno.

Il calciomercato può portare Kalvin Phillips in Serie A dopo l’addio dal Manchester City.

Calciomercato: Kalvin Phillips in Serie A

Sembra ormai giunta al termine l’avventura di Kalvin Phillips con il Manchester City. Infatti, sembra già ad un bivio il futuro del giocatore inglese che è stato chiaramente messo sul mercato dopo che Guardiola ha parlato di come fosse tornato in sovrappeso dalle vacanze post Mondiale.

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, i Citizens potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire in prestito. Infatti, ci sono anche occasioni in Serie A per il prestito di Kalvin Phillips in breve termine.

Serie A: Kalvin Phillips in prestito

Al Manchester City non avrà più spazio e ha bisogno di giocare. Per questo motivo si accendono le occasioni di calciomercato per Kalvin Phillips dove in Serie A lo seguono Milan, Inter, Roma e Juventus tra le società italiane che possono provare a chiudere il colpo.

