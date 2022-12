Juventus: Rabiot sta firmando, contratto fino al 2026

Ultimissime notizie di calciomercato sul calciatore della Juventus che ha deciso quello che sarà il suo futuro. Arrivano importanti aggiornamenti che possono svelare quello che sarà il prossimo club del giocatore francese che dopo i Mondiali ha intenzione di firmare un nuovo accordo. La società bianconera non vorrebbe lasciarlo andare via a zero e valuta un’occasione importante.

Calciomercato Juve: colpo Rabiot

Il Mondiale è terminato e anche lì con la Francia il centrocampista ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma quest’anno, iniziato forte anche con la Juventus. Intanto, in vista delle prossime settimane possono arrivare delle notizie importanti per il centrocampista che si trova con un contratto in scadenza a giugno 2023 e già dal mercato di gennaio avrà la possibilità di firmare un pre contratto.

Non è scontato perché che accadrà a gennaio quest’accordo, perché Rabiot può anche aspettare i prossimi mesi e decidere con calma quello che sarà il suo futuro. Il giocatore ha intenzione di cogliere l’occasione di una grande offerta visto che piace a tantissime squadre all’estero. La Juve però sta provando a rinnovare il contratto del giocatore, ma potrebbe tutto complicarsi.

Rabiot può lasciare la Juventus e firmare con il Tottenham.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Tottenham: Rabiot portato via dalla Juventus

Il contrato in scadenza di Rabiot con la Juventus non sarà rinnovato salvo sorprese e può firmare con il Tottenham a gennaio gratis. Perché il club inglese è pronto ad offrirgli un importante contratto fino al 2026.

Sulle tracce del giocatore ci sono Paris Saint Germain, Barcellona, Chelsea e Arsenal, ma come riportato da Espn il Tottenham vuole provare a chiudere l’ingaggio di Rabiot subito a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: Capello attacca Leao

Juve: Rabiot decide con chi firmare

Sarà decisiva la volontà del giocatore riguardo il trasferimento di Rabiot al Tottenham. Perché il centrocampista vuole andare a firmare un ultimo e ricco contratto con una società visto che va verso fine carriera e per questo motivo dipenderà da che offerta economica sarà proposta tra i migliori club a disposizione per ingaggiarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Coutinho in Serie A, l’annuncio