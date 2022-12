Calciomercato, Ancelotti pronto all’assalto: vuole il titolare della Juventus

Carlo Ancelotti pronto a rivoluzionare il suo Real Madrid, magari già nell’immediato gennaio. Qualcuno andrà via e, come fanno sapere dalla Spagna, sono diversi i nomi in ballo per il mercato in uscita del club dei Galacticos. Tra questi, anche calciatori di primissimo livello, che sono tra i titolari dei Blancos. E per chi parte, c’è chi arriva. Il primo obiettivo per il mercato, già nell’imminente gennaio, arriverebbe dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, assalto dal Real Madrid: la notizia

La Juventus potrebbe aver bisogno di cedere alcuni dei suoi titolari, per molteplici motivi. Tra questi, oltre a dover monetizzare, anche le stesse ambizioni dei calciatori che sono lontani ad oggi alla possibilità di vincere i trofei che nell’ultimo decennio, i bianconeri sono riusciti a portare a casa.

Tra i titolari c’è anche chi non è stato all’altezza delle importanti aspettative e la decisione di un’eventuale cessione, passerebbe anche dalle decisioni di Allegri.

E potrebbe infatti dare il suo lasciapassare il tecnico livornese, di fronte alla sua cessione nell’imminente gennaio, quando aprirà la sessione di calciomercato: a pagarne le spese potrebbe essere Alex Sandro, idea per la corsia di Carlo Ancelotti.

Mercato Juventus, Alex Sandro al Real Madrid: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Juventus, perché Alex Sandro potrebbe finire al Santiago Bernabeu di fronte alla possibile separazione con Mendy. Il terzino del Real Madrid, infatti, non è sicuro della permanenza ai Blancos e il suo futuro potrebbe permettere al terzino brasiliano della Juventus, di approdare al Real.

Ultime Juventus, Alex Sandro al Real Madrid: le cifre

Le cifre del colpo Alex Sandro, per il Real Madrid, non restano comunque alte. Il motivo è legato al suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2023 e, per annientare la forte concorrenza che verrebbe fuori a fine anno, il Real Madrid potrebbe chiedere il suo cartellino già a gennaio, versando nelle casse della Juventus una cifra intorno ai 4 milioni per mettere le mani su Alex Sandro.

