Inter, niente Thuram: preso un altro protagonista del Mondiale

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter. Dopo essersi visto sfumare la possibilità di ingaggiare Marcus Thuram, vista la folta concorrenza che si è andata a creare per l’attaccante francese negli ultimi giorni, il club nerazzurro ha deciso di puntare su un altro protagonista del Mondiale. Marotta ed Ausilio hanno infatti deciso di mettere sotto l’albero di Simone Inzaghi un attaccante in grado di dare imprevedibilità e nuovi impulsi alla manovra offensiva dell’Inter, cosa che contraddistingue da sempre il giocatore in questione.

Calciomercato Inter, niente Thuram: ecco il nuovo obiettivo per l’attacco

L’Inter ha definitivamente deciso di lasciare la pista che portava Marcus Thuram in nerazzurro. Il club meneghino è stato uno dei primi ad interessarsi al francese in scadenza con il Gladbach, ma i rumors relativi ai contatti fra il giocatore ed alcuni top club europei hanno raffreddato questo interesse, soprattutto per le cifre contrattuali che stavano circolando.

Per questo motivo Marotta ed Ausilio avrebbero iniziato la ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi in vista di questa seconda parte di stagione e, stando alle ultime notizie, la scelta dei due dirigenti dell’Inter sarebbe ricaduta su un altro protagonista dello scorso Mondiale in Qatar.

Come infatti rilevato da fichajes.net, in alternativa a Thuram l’Inter avrebbe deciso di rinforzare il proprio attacco con Christiano Pulisic nel prossimo calciomercato, esterno e stella degli USA in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Inter, obiettivo Pulisic: le richieste del Chelsea

Con la notizia della totale rottura fra il Chelsea e Pulisic anche l’Inter ha mostrato interesse nei confronti dell’attaccante americano. Arrivato a Stamford Bridge nell’estate del 2019 per 60 milioni di euro dopo avere impressionato in Bundesliga con la maglia del Dortmund, il classe ’98 ha deluso le aspettative mettendo a segno con i Blues solo 26 gol in 133 partite.

Il suo futuro è dunque sempre più lontano da Londra, motivo per il quale il Chelsea sarebbe disposto a cedere Pulisic nel prossimo calciomercato anche per “soli” 38 milioni di euro, che combaciano con l’attuale valutazione di mercato dell’americano che fa Transfermarkt.

Ad oggi questa è una cifra proibitiva per l’Inter ma, qualora dovesse essere ceduto qualche esubero, come Gosens ad esempio, Marotta ed Ausilio potrebbero studiare il piano per far sbarcare Pulisic in Serie A.

Non solo l’Inter su Pulisic: ecco tutte le pretendenti

Come per Thuram l’Inter deve guardarsi bene le spalle anche dalla concorrenza per Christian Pulisic. Nonostante il fallimento al Chelsea l’americano ha ancora tanto mercato, come dimostrato anche di rumors delle ultime settimane.

Oltre all’Inter, infatti, anche Juventus e Newcastle starebbero valutando di rinforzare i propri attacchi con Pulisic nel prossimo calciomercato.

