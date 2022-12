Bufera in società, esonero immediato: hanno preso Novellino

Il calcio italiano continua ad essere travolto da caos e polemiche. Sotto la lente d’ingrandimento ora c’è l’esonero dell’allenatore e la scelta futura. I primi mesi non hanno accontentato società e tifoseria che si aspettavano un altro inizio di stagione. Soprattutto i tifosi, sempre vicini alla squadra anche nei momenti di difficoltà, hanno perso la pazienza e chiesto un cambio di rotta immediato.

Esonero già ufficiale: firma Novellino al suo posto

Il club italiano ha deciso per l’esonero dell’allenatore dopo i primi mesi di campionato. Potrebbero esserci novità molto importanti già nelle prossime ore e il resto della stagione e degli obiettivi, dipenderanno dalla decisione del presidente sul sostituto. La prima parte del campionato non è piaciuta ai tifosi e alla dirigenza che pensava di aver costruito una rosa di livello.

La situazione è diventata sempre più bollente, di giorno in giorno e nel prossimo futuro le cose potrebbero cambiare. La società ha deciso di cambiare immediatamente per iniziare il 2023 con un altro piglio rispetto a come è finita questa annata.

L’esonero ormai è diventato ufficiale e la società ha scelto Walter Novellino come nuovo allenatore. Il tecnico ex Sampdoria e Torino, tra le altre, è pronto a tornare sulla scena calcistica e a provare a salvare la società.

Turris, esonero per Di Michele: firma Novellino

L’ennesima sconfitta in Serie C per la Turris ha portato all’esonero di David Di Michele: al suo posto firma Walter Novellino. L’ex calciatore di Lecce e Udinese non è riuscito ad incidere in maniera positiva sulla squadra campana e il suo futuro non sarà in panchina.

Dopo la sconfitta contro il Francavilla, la Turris ha deciso di annunciare l’esonero di David Di Michele.

“La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico David Di Michele. La società ringrazia Di Michele per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità augurando allo stesso le migliori fortune. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nuovo allenatore”.

Novellino alla Turris: non sarà annunciato subito

Walter Novellino firmerà per la Turris dopo l’esonero di David Di Michele. Ma, secondo quanto riferisce tuttoc.com, la firma del tecnico campano arriverà subito dopo le festività natalizie. L’accordo di massima c’è e non è in discussione ma servirà attendere ancora qualche giorno per annunciare il nuovo allenatore.

