“Al posto di Mourinho”: scelto il nuovo top allenatore

La Roma può già salutare José Mourinho che piace al Portogallo come nuovo ct. Il tecnico giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024 con il club capitolino e non ha ancora parlato con la società per il futuro. Manca sempre meno al termine dell’accordo attuale con la Roma e nel suo futuro potrebbe esserci un’avventura diversa da quelle che ha vissuto fino ad ora. Gli annunci potrebbero arrivare a giorni e tengono in tensione i tifosi.

Roma: futuro Mourinho da scrivere

José Mourinho va verso l’addio alla Roma? Il tecnico giallorosso non ha portato grandi miglioramenti al club capitolino in Serie A e nonostante la vittoria della Conference League non tutti sono felici. I tifosi sono entusiasti del suo apporto alla società, si aspettavano molto di più ma sanno anche che per crescere ancora dovrebbero tenerselo stretto in vista del futuro.

Mourinho vuole provare una nuova esperienza e può diventare ct in futuro. Ha più volte aperto le porte a diverse opportunità, non si è mai chiuso “a riccio” nella comfort zone e potrebbe essere questo il nuovo momento di cambiamenti.

Secondo le ultime notizie sulla Roma, il futuro di Mourinho resta in bilico a metà con il Portogallo. I Friedkin non intendono concedergli la possbilità di allenare anche la Nazionale e gli hanno chiesto di prendere una decisone importante: restare solo alla Roma o allenare solo il Portogallo.

Roma, Mourinho dice no al Portogallo: ecco chi scelgono

Brasile e Portogallo si stanno dando battaglia per tesserare Mourinho come nuovo ct. L’allenatore della Roma ha convinto entrambe le Federazioni che vorrebbero un allenatore di esperienza e di qualità assoluta per il futuro. Ma è lo stesso Special One pronto a fare una scelta importante: dire di no al “suo” Portogallo perché non ha una rosa che gli piace.

Secondo quanto riferisce A Bola, José Mourinho è pronto a dire di no al Portogallo: vuole continuare alla Roma. La Federazione portoghese, intanto, si sta guardando intorno e sta valutando nomi diversi per il futuro. Dopo Fernando Santos è tempo di affidare una panchina e una rosa molto prestigiosa ad un ct giovane.

Secondo il quotidiano, il Portogallo sta vagliando i nomi di Zinedine Zidane e quello di Luis Enrique. Le scelte, però, non rendono felicissimo il popolo portoghese che vorrebbe un allenatore autoctono, che conosca il sentimento popolare.

Roma, Mourinho continua fino alla fine

Mourinho vuole continuare alla Roma fino alla fine del suo contratto. Il tecnico dei giallorossi ha intenzione di viversi fino alla fine l’avventura in Serie A ma non pensa di rinnovare. Al momento è concentrato solo ed esclusivamente su questa stagione, vuole arrivare in alto in Serie A e provare ad arrivare fino in fondo in Europa League.

